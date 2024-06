Gránit: a július általában a legjobb hónap a részvénypiacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írását olvashatják:

"Júniusban a Fed és az EKB döntéshozói is tartottak kamatdöntő ülést, ahol a döntések a várakozásoknak megfelelően alakultak: a Fed nem változtatott a monetáris kondíciókon, míg az EKB 25 bázisponttal 4,25 százalékra csökkentette az irányadó rátát. Ugyanakkor a kamatdöntéshez kapcsolódó kommunikációban és előrejelzésben találhattunk érdekességeket. Az EKB a béremelkedés megnövekedett ütemére tekintettel megemelte inflációs várakozását: az idei évre a márciusi 2,3 százalék után 2,5 százalékos, a jövő évi 2,0 százalékos helyett 2,2 százalékos, 2026-ra pedig 1,9 százalékos helyett 2,0 százalékos inflációt várnak. A Q1-ben elindult szélesebb körű részvény piaci fellendülés a második negyedévre szinte teljesen kifulladt az S&P 500 indexben 495 cégének az átlagos növekedése negatív volt, persze ezen belül is voltak még növekedő cégek, de az index növekedésének nagy részét az AI rali-ban résztvevő cégek tették ki (Apple, NVIDIA, Google, Broadcom, Microsoft). Innen kérdéses, hogy az index többi része fog felzárkózni hozzájuk vagy pedig index szinten is megkezdődhet egy korrekció. A további emelkedést támogathatja, hogy július a historikus analógiák alapján általában a legjobb hónap a részvénypiacokon. Az európai piacokon jelentős turbulenciát okozott az Európai Parlamenti választások eredménye, ami két kormány bukását is eredményezte. Ezzel kisebb bizonytalanság alakult ki a teljes európai piacot tekintve, mely negatívan hatott az európai eszközárakra is.

Ezért a jelenlegi piaci környezet tükrében nem eszközölnénk változtatást a legutóbbi portfólió ajánlónkhoz képest."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

