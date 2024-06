Raiffeisen: továbbra is jelentős az inflációs kockázat

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"A nagy amerikai cégek részvényei emelkednek, az S&P 500 már 15%-ot emelkedett az év elejéhez képest, a Nasdaq pedig már 17% felett. A világ többi részén néhány kivételtől eltekintve inkább lefele csordogálnak az árfolyamok, ahogy a kisebb méretű amerikai cégek részvényeinek árfolyamai is. Egy ilyen kivétel a román piac, a Nasdaqkal megegyező idei teljesítménnyel, dollárban számolva pedig az S&P 500 szintjén. A kínai piac negatív teljesítményt mutat, csakúgy, mint a kis méretű amerikai cégeket követő Russell 2000 index. Az európai piacok pedig néhány százalékos pluszban vannak, ami dollárban számolva még gyengébb számokat jelent.

Egyrészt a viszonylag gyengébb makrogazdasági adatok, tovább nem növekvő infláció miatt májustól elindult egy kisebb hozamcsökkenés Amerikában, ami a részvények árfolyamaira pozitívan hat. Másrészt a nagy amerikai technológiai cégek továbbra is nagyon erősek, a „Magnificent 7” tovább emelkedik, az NVIDIA már több mint duplázott év eleje óta, és a legnagyobb piaci értékű céggé vált. A korábban alulteljesítő Apple is felcsatlakozott az AI vonatra, AI képességeket fognak az Apple termékekbe integrálni, amire a részvényárfolyam is jelentősebb emelkedéssel reagált. A piac többi része ugyanakkor gyengébb árfolyamteljesítményt mutat, és feltűnően elvált a növekedési és az értékalapú befektetések teljesítménye is, míg az előbbi töretlenül emelkedik, az értékalapú befektetések értéke inkább stagnál vagy gyengül Amerikában.

Az amerikai hosszú távú hozamok csökkenésével párhuzamosan a reálhozamok is csökkentek, ugyanakkor csak kevésbé, mert közben a várt infláció is valamelyest csökkent. A korábban 2% felett is járt 30 éves reálhozam ma már 1,8% körül alakul, bár ez még mindig egy viszonylag erős szint. A pozitív hosszú távú reálhozamok elméletileg főleg a növekedési típusú részvényekre vannak negatív hatással, a túlnyomórészt a jövőben várható eredményeket egyre magasabb kamatlábbal kell diszkontálni, hogy a jelenértékeket megkapjuk, ugyanakkor ez a hatás nem látszik az amerikai részvénypiacokon.

Az amerikai piac továbbra is egy viszonylag pozitív jövőképet áraz, ahol komoly növekedési áldozat nélkül lehet az inflációt leszorítani, és végül a Fed csökkenti a kamatokat. Bár a pénzpiacokon az idénre várt kamatcsökkentések száma látványosan csökkent év eleje óta, és ma már mindössze legfeljebb 2 kamatcsökkentést áraznak az USA-ban, ez a két fő részvényindex teljesítményén nem látszik, bár a piac nagy IT cégeken túli része azért nem néz ki olyan jól. Amennyiben az infláció magasabb szinten marad, és ezért elmaradnak a kamatcsökkentések, vagy ha gyengülnek a gazdaságok, illetve bejön a képbe a magas szinten álló államadósságok kérdése, ami miatt a magas kamatszintet nem igazán lehet fenntartani költségvetési áldozat nélkül, akkor a kockázatos eszközökre mindkét eset negatívan hathat.

Mi továbbra is jelentősnek tartjuk az inflációs kockázatot is, ahol a reáleszközök tartását és a kötvényalapú befektetések alulsúlyozását javasoljuk egy jól diverzifikált portfólióban. Kivételt jelentenek a fejlett piaci pozitív reálkamatot nyújtó inflációkövető kötvények, amelyek védelmet nyújtanak az elinflálódás ellen, miközben segítségükkel hosszú távra lehet pozitív reálhozamot rögzíteni. A modellportfólióban az alternatív eszközök (ezen belül az ingatlan és a nyersanyagok), a magas kamatokat kínáló pénzpiaci eszközök és a részvények súlya a meghatározó, az egyes súlyokat változatlanul hagytuk. A részvények között az értékalapú részvénybefektetéseket preferáljuk, emiatt viszonylag magas a nagyobbrészt ilyen típusú részvényekből álló, emellett alacsonyabb árazású hazai, régiós és a fejlődő piacok súlya."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

