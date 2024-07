Amikor utoljára ilyen történt, 40%-ot esett a tőzsde

Módos Dániel 2024. július 07. 10:00

Az amerikai háztartások megtakarításán belül 1960 óta nem látott szinteken van a részvények aránya. Mikor utoljára ilyen történt 15 év átlagában nem emelkedett a részvénypiac és kétszer is 40-50% esést sikerült produkálnia az amerikai részvénypiacnak. Vajon most is ez történik, vagy ez a helyzet más mint régen? Ezekre keressük a válaszokat ebben a cikkben.