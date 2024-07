Gránit: a gyorsjelentéseken múlhat a piaci további menetelése

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írását olvashatják:

"Júliusban az EKB döntéshozói tartottak, a Fed pedig július 31-én fog kamatdöntő ülést tartani. Az EKB nem változtatott, a Fed pedig vélhetően nem fog változtatni az irányadó rátákon. Így a döntések a várakozásoknak megfelelően alakultak, így a Fed irányadói rátái továbbra is 5,25%-5,5%-on áll, míg az EKB irányadó rátája 4,25 %-on van. Július hónap elején a histrorikus ciklusaiknak megfelelően tovább tudtak menetelni a főbb fejlett piaci indexek. Az AI raliban résztvevő cégek a hónap első felében továbbra is jól teljesítettek (Apple, NVIDIA, Google, Broadcom, Microsoft), majd a hónap második felében elindult ezen vezető papírokban egy korrekció, továbbá az idén addig gyengén teljesítő Russel 2000 index pedig kifejezetten jól tudott teljesíteni. Innen kérdéses, hogy a héten milyen jelentéseket tesznek közzé a főbb technológiai papírok. Ezek ugyanis nagyban befolyásolhatják majd a piac további teljesítményét.

A fentebb írtak következtében a jelenlegi piaci környezet tükrében nem eszközölnénk változtatást a legutóbbi portfólió ajánlónkhoz képest."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ