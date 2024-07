Rotáció indult a részvénypiacon, a magyar profik mégsem fékeznek – Vajon mit tudnak?

A piaci emelkedést vezető nagy technológiai cégektől az eddig lemaradó, hagyományos szektorok és a kisebb kapitalizációjú papírok felé fordultak a befektetők júliusban. A befektetési alapokat kezelő hazai portfóliómenedzserek azonban nem fékeznek: két éve nem látott mértékű részvényt tartanak, miközben a pénzpiaci eszközök még sosem voltak ilyen alacsony szinten.

A "Portfólióajánló-sorozatunk" keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a júliusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben nyolc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Rotáció indult a részvénypiacokon

Sokkal volatilisebb időszakot hozott a július a részvénypiacokon, mint azt várni lehetett, a piaci emelkedést vezető nagy technológiai cégekből elindult némi rotáció az eddig lemaradó, hagyományos szektorok és a kisebb kapitalizációjú papírok felé – olvasható a magyar portfóliómenedzserek e havi ajánlóiban. Összességében az erős pozicionáltság, a második negyedéves jelentési szezonnal kapcsolatos magas elvárások, a szezonalitás és az amerikai elnökválasztás közeledtével fokozódó bizonytalanság mind sérülékenyebbé tették a részvénypiaci emelkedést – írják a profik.

Van, aki úgy látja, hogy amíg az USA gazdasága el tud kerülni egy nagyobb lassulást (vagy recessziót), az infláció pedig a mostani csökkenő pályán marad, a júliusban látott folyamatok kitarthatnak, hiszen extrém szintről fordult meg a szektorok közötti allokáció, így van még tér a kispapírok további felülteljesítésére.

Az infláció többnyire a jegybanki céltartomány közelébe ért a fejlett piacokon, és a jegybankárok már nem halogathatják sokáig a monetáris lazítást, ha a sokat emlegetett puha landolást véghez akarják vinni. Az eurózónában és az USA-ban egyformán két 25 bázispontos kamatvágást áraz a piac év végéig, szeptemberi indulással.

A portfólió-ajánlóikban a portfóliómenedzserek kitérnek a kötvénypiacokra is, ahol nyugodtabb időszakon vagyunk túl, az Egyesült Államokból továbbra is kedvező inflációs adatok érkeztek, amelyek egyre közelebb hozták a Fed kamatvágási ciklusának kezdetét és segítettek csökkenteni a kötvényhozamokat, így emelve a kötvénybefektetések értékét.

Itthon az MNB nem szünetelt, és a viszonylag erős forintot kihasználva újabb 25 bázispontos lépéssel lecsökkentette 6,75%-ra az alapkamatot. Az év hátralévő részére várt szűkebb mozgástér továbbra is érvényes, azonban a kedvezőbb külső kockázati és kamatkörnyezet miatt a piaci várakozásokhoz igazodó 1-2 kamatvágás a jelenlegi kilátások mellett teljesíthetőnek tűnik.

A hazai kötvénypiaci ralit ezen túl újabb szabályozói beavatkozás is támogatta: a banki különadószámítás „korrigálása” és az ősztől életbe lépő kötvénytartási kötelezettségek a befektetési szolgáltatóknál ismét komoly keresletet generált az eszközosztályban. A hozamgörbe elejét és közepét megrohamozták a vevők (0-5 éves futamidőkön), így nyáron már 80 bázispont feletti hozamcsökkenést produkált a görbe ezen része. A hosszú kötvények is jól teljesítettek, de ezt a szegmenst a nemzetközi mozgásokat tükröző, meredekebbé váló hozamgörbe mellett kevésbé preferálták.

Kitartanak a részvények mellett a magyar profik

Bár kissé megremegtek a részvénypiacok júliusban, a magyar profik kitartanak a részvények mellett: a modellportfólióban júliusban is nőtt a részvények súlya, igaz, ezen belül elsősorban a régiós, majd a fejlett piaci eszközöket keresik most a magyar portfóliómenedzserek.

A hónapban jól teljesített a kötvénypiac, ennek ellenére vagy pont emiatt itt nem voltak jelentősebb átsúlyozások, gyakorlatilag ami a pénzpiaci eszközökből kiáramlott, azt a részvényekbe fektették be a hazai szakemberek.

A részletes bontást megvizsgálva is jól látszik, hogy az első három fő kategória közül a fejlett piaci részvények részesedése tudott egyedül jelentősebbet nőni az elmúlt hónapban, a nemzetközi kötvények súlya stagnált, és gyakorlatilag a hazai kötvényeké is.

Továbbra is nagy kockázatvállalási hajlandóságot mutat a pénzpiaci eszközök súlyának visszaesése,

a portfólióajánló-sorozatunk indulása óta még nem volt ilyen alacsony, már 8%-os szinten a kategória súlya.

Ahogy azt a fenti ábrák is mutatják, ez összefügg azzal, hogy mindeközben a részvények súlya már 32%-ra nőtt, ami kétéves csúcs, a kötvények pedig továbbra is magas, 38%-ot képviselnek.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

