Őrület, ami a magyarok befektetéseinél folyik – Mutatjuk, hova mennek a százmilliárdok

Folytatódik a befektetési alapok és az állampapírok csatája: előbbiek állománya az első félévben több mint 1300 milliárddal nőtt, az állampapírok 600 milliárdos növekményét egyelőre a bankbetétek is megelőzik. De nem szabad leírni az állampapírokat: van pár szám, ami azt mutatja, korántsem szerepelnek olyan rosszul. Mindeközben a bankok állampapír-állománya tovább csökkent, a befektetési alapok államadósság-részesedése pedig nő.

10 000 milliárd felett a befektetési alapok

Nagyot mennek idén eddig a befektetési alapok: június végére átlépte a 10 000 milliárd forintot az itt tartott megtakarítások állománya, ami azt jelenti, hogy

az év első felében 1343 milliárddal nőtt a befektetési jegyek állománya.

A második legnagyobb állományváltozás a bankbetétekhez kötődik 822 milliárddal, az állampapírok pedig csak a harmadik helyen szerepelnek 605 milliárddal.

Ha megnézzük, miből adódik a fenti vagyonnövekmény, láthatjuk, hogy a befektetési alapok esetében a nagyobb részt (925 milliárdot) a lakosság kereslete adja, de nem elhanyagolható az átértékelődési hatás sem. A részvényeknél viszont nem egyáltalán nem a tranzakció, hanem a pozitív átértékelődés hozta az első félévben állománynövekmény szinte egészét. Érdekes az is, hogy a második negyedévben már látványosan erőre kapott az állampapír-tranzakció is:

A befektetési alapokon belül továbbra is a kötvényalapok hódítanak a lakosság körében, olyannyira, hogy június végén a lakossági megtakarítás ebben a kategóriában átlépte a 4 000 milliárd forintot. Ezt követően a vegyes alapokban van a legtöbb lakossági vagyon több mint 2200 milliárddal, majd az ingatlanalapok következnek közel 1300 milliárddal.

Megugrottak a bankbetétek is

A számok alapján a bankbetéteknél is egész komoly összegek csapódnak le a lakossági megtakarítási piacon zajló csatában, az év első hat hónapjában 822 milliárddal ugrott meg az állomány, ebből csak júniusban közel 400 milliárddal. Ahogyan erről korábban írtunk, a júniusi megugrásnak vélhetően az osztalékfizetésekhez lehet köze.

Mindeközben érdekes, hogy a magyar a kiskereskedelmi forgalom továbbra sem tudott talpra állni, a magyarok láthatóan kevesebbet költenek, úgy tűnik tehát, hogy a reálbér-emelkedés inkább a megtakarítási termékekben (illetve a látra szóló bankbetétekben parlagon heverve) csapódik le.

Megint DKJ?

Bár a piaci állományváltozás szintjén az állampapírok csak a harmadik helyen szerepelnek, a második negyedévben ismét élénkebb tranzakciós adatokat lehetett látni ennél a kategóriánál, annak is köszönhetően, hogy most nem voltak nagy kamatkifizetések (lásd alább), illetve az újragondolt MÁP Plusz, illetve az Egyéves Magyar Állampapír kivezetése is felkavarta kicsit az állóvizet.

A lakossági állampapírokon túl az intézményi papírok oldalán is voltak változások, májusban és júniusban növekedett a lakossági DKJ-állomány, holott ezelőtt ennek ellenkezőjét lehetett látni. Júniusban 623 milliárd forintot tartott DKJ-ban a magyarok, ami visszapattanást jelent az áprilisi 601 milliárdról, ugyanakkor jóval elmarad a tavaly nyáron látott, 1200 milliárd feletti szintektől. Minden esetre nem valószínű, hogy a lakossági DKJ-kereslet hosszú életű lesz most, hogy a DKJ-hozamok folyamatosan csökkennek.

Az állampapírok esetében azonban van különbség a fenti (piaci értéken) számolt állomány és az MNB által közölt névérték statisztikák között. Ugyanis míg a fenti adatok alapján

a piaci állomány mintegy 600 milliárd forinttal nőtt júniusig, addig a névértéken közölt adatok szerint ez a növekmény 925 milliárd forint.

A különbség oka, hogy a piaci állomány (és tranzakciós adat) tartalmazza a felhalmozott kamatot is, míg a névértékes adat a nettó állományt mutatja, azaz a friss pénzek beáramlása és a kamatok visszaforgatása mellett a visszaváltásokat is tartalmazza

Vagyis a nettó állományváltozás 925 milliárdja azt mutatja, hogy a lakosság nettó kereslete mintegy 325 milliárddal haladja meg a piaci tranzakciós adatot idén eddig, a kettő közötti különbséget pedig a kamatkifizetések magyarázzák. Azt viszont nem tudni, hogy ennek a keresletnek mekkora részét képezi a friss pénzbeáramlás, és mennyi köszönhető a kamatok újrabefektetésének.

Nem sietik el a bankok az állampapír-vásárlást

Hiába mutatott kissé élénkülő állampapír-keresletet a lakosság, a lakosság részaránya az államadósság-finanszírozásban inkább stagnálást mutat, miközben továbbra is a külföldi befektetők tartják a legtöbb hazai állampapírt, az ő részarányuk 32,8%-ot tett ki.

Bár a bankok az állampapír-vásárlásért cserébe lefelezhetnék az extraprofitadójukat, egyelőre nem sietnek az állampapír-felhalmozással: június végén 9950 milliárd forintnyi államkötvényt tartottak, vagyis kevesebbet, mint májusban, miközben a befektetési alapok által tartott állampapírok állománya folyamatosan nő, és ezzel meg is előzték is a biztosítókat és nyugdíjpénztárakat az államadósság-finanszírozásban.

