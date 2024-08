Csökken a legnépszerűbb állampapír kamata, meglepő helyzet állt elő

Évi 6,75%-os kamattal új Fix Magyar Állampapír sorozatot dob a piacra az Államadósság Kezelő Központ. Az új, alacsonyabb kamaton forgó FixMÁP-ot péntektől lehet megvásárolni, és a számok azt mutatják: még így is ez a legjobb választás szinte minden időtávon. Van azonban olyan eset is, amikor a prémium állampapír jön ki győztesnek. Sőt, ha a DKJ-hozamok nem mennek 4,8% alá a következő 3 év átlagában, akkor 3 éves időtávra inkább a bónusz állampapír a nyerő választás. Mostani cikkünkben körbejárjuk, hogy pár hónapra, illetve 1-5 évre melyik állampapír hozza most a legjobb hozamot.