Bemondta a guru, hogy miért kell aranyat venni

A megmondásaitól és farkaskiáltásaitól hírhedt Robert Kiyosaki a legfrissebb X-bejegyzésében azt fejtegette, hogy mégis mennyit jelent az ezer milliárd? Kontextusba helyezve közli, hogy ezer milliárd másodperc több, mint 31 ezer évet jelent, ennek ismeretében pedig azt sugallja a guru, hogy

rendkívül ijesztő ütemben adósodik el Amerika.

Kiyosaki szerint ugyanis 100 naponta felhalmozódik mintegy ezer milliárd dollárnyi adóssága az USA-nak, amiből a guru arra utal, hogy a dollár el fog értéktelenedni, ezért inkább a "valós értékkel" rendelkező eszközökben kell tartani a pénzt, ilyenek lehetnek az arany, az ezüst vagy a bitcoin.

HOW MUCH is a trillion? A trillion seconds was 31,688 years ago. America goes a trillion $ in debt every 100 days. Now do you know why you must buy gold, silver, and Bitcoin? {:url}