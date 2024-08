Konkrét számok jöttek a mai fiatalok pénzügyi helyzetéről: elég siralmas a helyzet

Az amerikai Z-generációs fiatalok alig 15%-a tud rendszeresen megtakarítani a fizetéséből – derül ki a Bank of America kutatásából, melyet a CNBC szemlézett.

Z-generációsként azokat a fiatalokat azonosította a kutatás, akik 1997 és 2012 között születtek, 1091 fiatalt kérdeztek meg arról, mennyi pénzt, hogyan tudnak félretenni későbbi céljaik megvalósítására.

A tanulmány szerint a fiatalok alig 15%-a tud rendszeresen félretenni, illetve 20%-nak van valamilyen nyugdíjcélú megtakarítása (nem feltétlen önerőből, Amerikában ezeket sok esetben a munkáltató fizeti).

A lapnak nyilatkozó pénzügyi tanácsadó néhány tippet ad azoknak, akik akár kevesebb pénzből is félre akarnak tenni maguknak. Elsősorban azt javasolja, hogy érdemes a „jobb hetek során” inkább félretenni, ahelyett, hogy „megjutalmazzuk magunkat” azért, mert ügyesen beosztottuk a pénzt, például valamilyen impulzusvásárlással. Érdemes szerinte legalább 3-6 hónapnyi fizetést félretenni, hogy legyen pénzünk arra az esetre, ha netán elveszítjük a munkánkat. Emellett pedig érdemes konkrét megtakarítási célokat is meghatározni, melyek követésével az ember motiváltabb lesz arra, hogy félre tudjon tenni akár nagyobb összegeket is.

A CNBC megjegyzi: a Z-generációs fiatalok abban az előnyös helyzetben vannak, hogy még 30 évesek sem múltak el, így rengeteg idejük van még vagyon felhalmozni, akár kisebb összegek megtakarításával.

