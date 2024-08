Sokkoló pofon érik a kávérajongóknak

A globális kávéárak rekordmagasságokba szöktek, mivel az időjárási katasztrófák kárt okoznak a termésben, ami emeli a fogyasztói költségeket és arra kényszeríti a pörkölőket, hogy olcsóbb babokat adjanak a keverékeikhez – számolt be a Financial Times . Nemcsak az árak, de a kávék ízei is megváltozhatnak.