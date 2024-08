Átlépte a félmilliót a nyugdíjbiztosítások száma Magyarországon

A nyári hónapokban átlépte az 500 ezret a nyugdíjbiztosítások száma, állapítja meg a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) a most megjelent, 2023-as évkönyve. A konstrukciót 2014 óta az állam adójóváírással támogatja, azóta is töretlen a népszerűsége.

A nyugdíjbiztosítási szerződések száma Magyarországon évről évre növekszik, évente több tízezer új szerződést kötnek meg az ügyfelek, akik már 14 biztosító ajánlatából választhatnak. Az MNB statisztikái az idei első negyedév végén már több mint 497 ezer szerződést tartottak számon.

A trend alapján biztosnak mondható, hogy augusztusban már túlléptük az ötszázezret - erre utal a MABISZ most megjelent 2023-as évkönyve is, kifejtvén, hogy a nyugdíjbiztosítások számának és bevételének növekedése tovább tart, tavaly 24,8%-os díjbevétel emelkedést regisztrálhattunk az egy évvel korábbihoz képest.

A nyugdíjbiztosításnak számos előnye van, amelyek vonzóvá teszik ezt a megtakarítási formát. Az állam évente a befizetések 20%-át (maximum 130 000 forintot) adójóváírás formájában visszatéríti. A biztosítási időszak alatt a befizetett pénz hozamot termel, növelve a megtakarítás értékét.

Sok nyugdíjbiztosítási termék rugalmas feltételeket kínál, például lehetőséget ad a befizetések ideiglenes felfüggesztésére, a díjfizetés módosítására, vagy a futamidő meghosszabbítására. Ha a biztosított személy a biztosítási időszak alatt elhalálozik, a biztosítás kedvezményezettje(i) vagy örökösei megkapják a biztosítás összegét, amely lehetővé teszi a család anyagi biztonságának fenntartását, illetve örökösödési adó alól történő mentességet. Egyes nyugdíjbiztosítási termékeknél lehetőség van arra, hogy a befizetett összegek évente az infláció mértékével növekedjenek, így megőrizve a megtakarítás értékét.

Magyarországon jellemzően azok az ügyfelek választják a nyugdíjbiztosítást, akik pénzügyileg tudatosak, stabil jövedelemmel rendelkeznek, és már gondolnak a nyugdíjas éveik anyagi biztonságára. Ennek köszönhetően az egy főre jutó megtakarítási összegek már valós támogatást biztosíthatnak a nyugdíjas évekre, a befizetések folyamatosak, alacsony a lemorzsolódás, s a szerződések száma dinamikusan növekszik.

Mint az évkönyv is megállapítja, az életbiztosítások körében továbbra is kulcsterméknek számítanak a nyugdíjbiztosítások a mintegy tíz százalékos tavalyi szerződésszám-növekedéssel. Ez annál is kiemelkedőbb, mivel az életbiztosítási szerződések 2.223.246-os száma (baleset, betegség és utazási biztosítások nélkül) 2023. december 31-én 4,7%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A piacnak a mélyütést az egyszeri díjas termékek visszaesése jelentette, ami alapvetően arra vezethető vissza, hogy az extraprofit adó veszteségessé teszi ezt a terméktípust. Az egyszeri díjbevétel csaknem a felére csökkent az előző évhez képest.

Az évkönyv egyebekben kitér arra is, hogy ugyanakkor a nem-életbiztosítási szerződések száma 2023. december 31-én több mint 13,2 millió volt, ami 0,5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Ezen belül a két legjelentősebb súllyal rendelkező, a gépjármű és lakossági vagyon biztosításokból a szerződésszám a gépjárművek esetében 1,3%-kal, a lakossági vagyon biztosításoknál pedig 0,4%-kal nőtt.

A kiadvány elemzi a magyar gazdaság tavalyi helyzetét, teljesítményét, a biztosítási piac, valamint a biztosítások jogi környezetének alakulását, az élet és nem élet piac mellett külön a gépjárműpiacot, valamint a MABISZ Elkülönített Szervezeti Egységének tevékenységét. Megállapítja továbbá, hogy a biztosítók teljes vagyona tavaly 3671 milliárd Ft volt - vagyis a társaságok intézményi befektetőként továbbra is nagyon jelentős befektetési tőkeerőt képviselnek a pénzpiacon.

