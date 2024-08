Nem mernek befektetni az európai nők, és megvan rá az okuk

Portfolio 2024. augusztus 29. 16:43

Az európai nők mindössze 18%-a vesz részt aktívan a befektetések világában, ami jelentősen megnehezíti a nemek közötti pénzügyi egyenlőség elérését. Amennyiben ez a tendencia nem változik, akár 169 évre is szükség lehet a pénzügyi különbségek felszámolásához - hangzott el a Lightyear „Invest in Yourself: Befektetési utak nőktől nőknek” című eseményén.