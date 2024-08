Pénzügyi katasztrófa felé haladnak az amerikaiak? Több pénzt tesznek sportfogadásra, mint befektetésekbe

A Northwestern University Kellogg School of Management pénzügyi docense, Scott Baker által vezetett kutatás kimutatta, hogy a sportfogadások legalizálása magasabb hitelkártya-egyenlegekhez, csökkent hitelhez való hozzáféréshez és a hosszú távú befektetések visszaeséséhez vezetett. "A legalizálás nem ingyen ebéd" - nyilatkozta Baker.

Egy másik, a UCLA Anderson School of Management kutatói által készített tanulmány szerint a sportfogadást engedélyező államokban csökkentek a hitelpontszámok, miközben 28%-kal nőtt a nemteljesítések száma, és 8%-kal emelkedett a behajtóknak átadott adósságok mennyisége.

Az online sportfogadás jelenleg 30 államban, valamint a Columbia kerületben (vagyis Washington D. C.-ben) és Puerto Ricóban legális.

A becslések szerint a havi sportfogadási összeg a 2019-es 1,1 milliárd dollárról 2024 januárjára 14 milliárd dollárra emelkedett.

Az államok jelentős adóbevételekhez jutnak a sportfogadásból. New York például tavaly 862 millió dollár adóbevételt szerzett, míg New Jersey 2018 óta 549 millió dollárt gyűjtött be ebből a forrásból.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a sportfogadás legalizálásának negatív hatásai nem korlátozódnak az egyénekre. A problémás szerencsejátékkal kapcsolatos hívások száma is növekedett, New Yorkban például 26%-kal 2021 és 2022 között.

Bár egyes törvényhozók felismerték a negatív következményeket, és intézkedéseket terveznek, sok állam továbbra is jelentős bevételi forrásként tekint a szerencsejátékokra, és további növekedést ösztönző jogszabályokat vezetnek be.

