Accorde : érdemes lehet némi dollárkitettséget vállalni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Változás?

Július végén a gyengébb jelentések és vártnál rosszabb adatok után egyébként is rossz piaci hangulatra emelt rá a japán jegybank, ami a legnagyobb carry trade jelentős mértékű zárásával járt, ez pedig a következő három kereskedési napra meghozta a kockázat csökkentést a piacra, 2020 óta nem látott VIX kiszúrással. Válogatás nélkül adtak szinte minden eszközt, azonban az elmúlt időkben kevésbé jól működő kötvényvételek most jó fedezést nyújtottak a piaci eséssel szemben, szinte a teljes görbét vették, miután Jerome Powell kommentárjai szinte beígérték a szeptemberi vágást.

A hónap további részében, ahogy ma is az maradt a legfontosabb kérdés, hogy mennyit vág majd a Fed szeptemberben, illetve az idei év végéig. Egyelőre szokásosan előre szaladt a piac a kamatvágások árazását tekintve, az idei évre már 1 százalékpont körül mozog a konszenzus, ami bár kevésbé valószínű, de bekövetkezés esetén jelentősen kiszélesíteni a többi jegybank lehetőségeit az idei évre. Ez újabb erőt adhatna a részvénypiacnak, habár historikusan az invertált hozamgörbe visszafordulása inkább esést szokott előre jelezni a várható recesszió miatt, ez azonban jelen esetben még nem tűnik kőbe vésettnek, nem szélsőségesen rosszak a fogyasztási és munkanélküliségi adatok, habár előbbit támogathatja fogyasztói hitelek relatíve magas szintje, ahol némi minőségbeli romlás már látszik.

Ugyan ajánlott portfóliónk összetételén most nem változtatunk, a nemzetközi kötvényeken belül érdemes lehet némi dollárkitettséget vállalni a görbe rövidebb végén a dollárindex szintjét tekintve, de tartva az árazottnál kevesebb vágástól. A dollár gyengeségét Trump közelmúltbeli rossz poll eredményei is támogathatták, így a kampány utolsó fázisába fordulva innen is érkezhet támasztás (annak ellenére, hogy ő maga túl erősnek mondta a dollárt jelenleg)."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

