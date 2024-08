OTP: 5% alatti hozamok is jöhetnek év végére Magyarországon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"A várt nyári uborkaszezon az időjáráson túl is forróra sikeredett. Ahogy az előző hónapban jeleztük az esélyét, a japán jen szolgált puskaporral a tűzijátékhoz. Előbb a fejlett piaci trenddel szembemenve a japán jegybank az irányadó kamatlábát 0,1%-ról 0,25%-ra emelte és bejelentette, hogy csökkenti kötvényvásárlásait, majd a Fed jelezte, hogy az amerikai inflációs kockázatok kiegyensúlyozottabbak lettek, ami a piac a szeptemberi kamatvágásra való felkészítésként értelmezett. A kamatkülönbözet két oldalról is előrelátható szűkülése miatt a várakozásokkal már előmelegített rakéták beindultak: a jen újból nekilendült és augusztus első hetének végére 2% híján ledolgozta az első félévi kétszámjegyű leértékelődését. Olaj volt a tűzre az amerikai munkaerőpiaci adat, ami hosszú idő óta először határozott lassulást mutatott, tovább fűtve az amerikai kamatcsökkentési várakozásokat. Az olcsó jenből finanszírozott kockázatos pozíciók még inkább harapófogóba kerültek; a japán tőzsdeindex három nap alatt közel 20%-ot esett, magával rántva az összes részvénypiacot. A feltörekvő piaci devizák közül sokan új mélypontokra estek, az állampapírhozamok lezuhantak, a kötvénypiaci hitelkockázati felárak rég nem látott szintekre ugrottak.

A sokkhatás azonban összességében a hónap folyamán szinte teljesen lecsengett, a részvénypiacok visszakapaszkodtak a korábbi szintekre vagy azok közelébe, a kockázati felárak is mérséklődtek. A részvénypiacon a kétirányú mozgásban a tech szektort túlteljesítették a hagyományos szektorok, ezzel folytatódott a júliusban már megkezdődött relatív értékeltségi korrekció a tech rovására. Legalább két fontos változás azonban maradandónak látszik: a jen nem hajlandó visszagyengülni és nagyot estek a kockázatmentes hozamok.

Ehhez nagyban hozzájárult az is, hogy Powell Fed elnök a szokásos augusztusi jackson hole-i összejövetelen szokatlanul egyértelmű iránymutatást adott: biztosabb benne, hogy az infláció pályája fenntarthatóan visszatért a 2%-os célhoz, a munkaerőpiac további hűlése nem kívánatos, ezért eljött az idő a kamatcsökkentésre. A lépések mértékét és időzítését a bejövő adatoktól, a folyamatosan változó kilátásoktól és a kockázati megítéléstől tette függővé, nem hűtve a piaci várakozásokat a 25bp-nál nagyobb egyszeri kamatvágásra, akár már a szeptemberi ülésen. Ez elvileg megerősítés lehetne a fejlett piaci kötvényallokáció növelésére, attól tartunk ugyanakkor, hogy a piacok kicsit előreszaladtak és az USA gazdasági állapota nem fogja igazolni a beárazott kamatcsökkentési várakozásokat, ezért némi korrekcióra várunk a kötvénysúly növeléséhez.

A részvénypiacot is támogatja a monetáris lazítás megindulása és az augusztusi kétirányú korrekció megfigyelt dinamikája alapján nyugodtak vagyunk a tech szektort lehagyó rotációt váró nézetünkkel, ezért a részvénysúlyon sem változtatunk.

A hazai eszközök allokációjában sem változtatunk. A kötvénypiac a nemzetközi hatások hátán szépen teljesített, de nem érte még el a jelenlegi kilátások szerint túlvettnek ítélendő, 5%-hoz közeledő szinteket. Az MNB a havi kamatcsökkentések megszokott ritmusát a ciklusban először szakította meg augusztusban. A külső kamatkörnyezet kedvezőbbre fordult ugyan, de a forint árfolyamalakulása is tükrözi, hogy a globális és a hazai egyedi kockázatok iránti érzékenység megmaradt. Az MNB a – remélhetőleg csak rövidtávon – visszaemelkedő infláció mellett a pozitív reálkamat szükségességét hangsúlyozta az „infláció hosszú árnyékának” eloszlatásához, ennek alapján a piaci várakozásokhoz igazodó 1-2 db vágás a jelenlegi kilátások mellett továbbra is reálisnak tűnik. Ha emellett a végére is sikerül megtartani az óvatosan konstruktív kilátásokat a kamatpályára, akkor a várakozások a hosszú hozamokat 6%, a rövidebbeket 5% alá vihetik év végére, amivel a hosszú kötvények felzárkózhatnak a kedvező pénzpiaci teljesítményhez és a hazai állampapírpiac lépést tarthat a nemzetközi kilátásokkal."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

