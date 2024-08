VIG: kötvényekbe menekültek a befektetők

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a VIG Alapkezelő írását olvashatják:

"Az augusztus részvénypiaci korrekcióval kezdődött a fejlett gazdaságokban, köztük az Egyesült Államokban is. A visszaeséshez hozzájárult egyrészt a „hard landing” forgatókönyv valószínűségének növekedése a „soft landinggel” szemben. Másrészt a japán jegybank kamatemelése a gyengülő jenre adott válaszként negatívan érintette azon befektetőket, akik az olcsó japán jen hitelből finanszíroztak tőkeáttételes részvénypozíciókat. Ez japánban részvénypiaci zuhanást okozott, amely az Egyesült Államokba is átgyűrűződött. Az Nvidia és más chipgyártók árai jelentősen estek, részben a mesterséges intelligencia beruházások jövőjével kapcsolatos bizonytalanságok miatt. Az ADP foglalkoztatottsági adatok a vártnál gyengébb növekedést mutattak, ami a mérséklődő inflációval együtt hozzájárult a recessziós félelmek erősödéséhez. Jerome Powell jelezte, hogy a Federal Reserve megkezdheti szeptembertől a kamatcsökkentést, de nem látnak indokoltnak egy drasztikus vágást. Ez a bizonytalanság növelte a piaci volatilitást, és sok befektető menekült kötvényekbe, amelyek hozamai így csökkentek. Hónap végén az Nvidia tette közzé a második negyedéves eredményeit, amelyek meghaladták a befektetői várakozásokat, azonban a cég kevésbé optimista előrejelzései csalódást okoztak. A mesterséges intelligencia hullám vezérhajójának tartott Nvidiát azért is figyelik sokan, mivel sok technológiai vállalat teljesítményére lehet hatással a hónap végi jelentése.

Európában a közzétett adatok általában a makrogazdasági kilátások romlását tükrözték. Az európai részvénypiacokat is elérte a korrekció, különösen a ciklikus és banki részvényeknél, ahol jelentős eladási nyomás alakult ki. A kamatpiacokon a hozamok szintén csökkentek, a befektetők a recessziós félelmek miatt biztonságosabb eszközök felé fordultak. A hónap második felében Európában is visszapattanás volt megfigyelhető, aminek a technológiai szektor volt az éllovasa. Németországban a vártnál magasabb infláció mérsékelte az EKB kamatvágási várakozásokat. A német ipari aktivitás zuhanása és a második negyedéves GDP zsugorodás aggodalmakat keltett a növekedési kilátásokban, ami miatt az EKB egyre óvatosabban közelíti meg a kamatvágás kérdését, ezzel tovább fokozva a piaci bizonytalanságot.

Kínában a Caixin feldolgozóipari PMI váratlanul esett, ami a gyengébb külső és belső keresletre utal. Ez a hír negatív hatást gyakorolt a kínai részvénypiacokra, különösen az exportorientált vállalatok esetében. Kanada bejelentette a 100%-os import vámot a kínai elektromos járművekre, ami tovább nehezíti a Kína ipar térnyerését a nyugati világban. Ezeket ellensúlyozva, a kínai kormány több intézkedést is bejelentett a belföldi kereslet élénkítésére, beleértve adókedvezményeket és új turisztikai fejlesztéseket, amik a deflációs veszélyt kívánják kezelni. A kínai kötvénypiacokon a hozamok tovább csökkentek, mivel a befektetők az alacsony inflációs és növekedési kilátások miatt a biztonságosabb eszközöket keresték. A jüan gyengülése is folytatódott, bár az utóbbi napokban némi stabilizáció jelei mutatkoztak. A japán jen erősödése és az ezzel kapcsolatos carry trade zárások szintén negatívan hatottak a kínai piacokra, mivel növelték a befektetői aggodalmakat a régió egészében.

A BUX index hasonlóan viselkedett a fejlett piaci részvényindexekhez, a hónap eleji visszaesést alapvetően a recessziós félelmekkel lehet magyarázni. Ezzel párhuzamosan a kötvénypiacokon csökkentek a hozamok, ami a biztonságosabbnak számító kötvényekbe való menekülésre és a kamatvágási várakozásokra vezethető vissza. Az MNB kamatpolitikája fordulóponthoz ért, a másfél éve tartó kamatcsökkentési ciklus látszódik befejeződni, ugyanis a jegybank 6,75%-on hagyta az alapkamatot augusztusi kamatdöntő ülésén. Ez összhangban áll a csökkenő inflációs nyomással, de nem kizárt további kamatvágás gyenge gazdasági teljesítmény esetén. Fontos szempont a Forint árfolyama is, amely jelentős volatilitást mutatott az elmúlt időszakban, így burkoltan ennek mérséklése is szerepet játszhatott a döntésben."

