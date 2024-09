Gránit: korai lenne a részvénykitettségek leépítése

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írását olvashatják:

"Augusztusban sem az EKB, sem a Fed nem tartott kamatdöntő ülést, így monetáris politikai szempontból tekintve csupán a Jackson Hole-i konferencia tűnt relevánsnak. Ennek a konferenciának a jelentőségét pedig igencsak megnövelték a hónap elején látott események. Ugyanis az S&P 500 index a hónap első három napjában 7,7%-ot is meghaladó eséssel indította a hónapot. Ezt a hirtelen bekövetkező esést leginkább a az augusztus 2-án napvilágot látott gyenge munkaerőpiaci adat katalizálta. A befektetők ugyanis jelentős mértékben vettek fel japán jenben hiteleket, melyből finanszírozták az egyéb eszközökben történő tőkeáttételes pozícióikat. A nagyon gyenge adat következtében azonban a jen hirtelen nagy mértékben erősödött, mely pozíció zárásokra késztette a befektetőket, ez pedig öngerjesztő folyamatként végigsöpört a piacokon. A bizalom a pozíciózárások után nagyon gyorsan visszaállt, így a főbb fejlett piaci indexek végül a hónapot a csúcsaik körül zárták. A felszín alatt azonban látszik, hogy a befektetők bizalma csökkent az AI raliban résztvevő cégekben, ugyanis bár az augusztusi esésüket ezek a papírok is javarészt ledolgozták, a hónap során a defenzívebb szektorok jobban teljesítettek (az alapvető fogyasztási cikkek szektora 6%-ot, az áramszolgáltató szektor 4,5%-ot meghaladó erősödéssel zárta a hónapot). Tehát azt láthattuk, hogy a magas pozícionáltsággal rendelkező tech cégekből a gazdasági ciklusra kevésbé érzékeny szektorokba rotáltak át a befektetők. Összességében viszont korai lenne a részvénykitettségek leépítése, főleg most amikor a Fed meg fogja kezdeni a kamatvágási ciklusát szeptemberben, mely általában meg szokta növelni a vevői érdeklődést a piacokon rövid távon.

A fentebb írtak következtében a jelenlegi piaci környezet tükrében nem eszközölnénk változtatást a legutóbbi portfólió ajánlónkhoz képest."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ