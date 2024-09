Rájöttek a magyarok, hogyan tudnak milliókat spórolni a lakáshitelükön

Az egészségpénztárak taglétszáma és a befizetett összegek évről évre növekednek. A Pénzcentrum friss felmérése alapján a hazai egészségpénztárak beszámoltak az elmúlt évek tapasztalatairól, beleértve a befizetések összetételének változását és a legnépszerűbb szolgáltatásokat. Külön figyelmet kapott a jelzáloghitel-törlesztés lehetősége, amely egyre több magyar számára jelent akár 20%-os megtakarítást a havi törlesztőrészleten - számolt be a Pénzcentrum

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) legfrissebb elemzése szerint az egészségpénztárak továbbra is vonzóak az új tagok számára. Az önkéntes egészségkasszák tagsága folyamatosan bővül, 2024 második negyedévének végére már több mint 1,06 millió fő választotta ezt az öngondoskodási formát, ami egy év alatt több mint 53 ezer fős növekedést jelent. Az egészségpénztárakban kezelt összesített megtakarítás meghaladta a 87 milliárd forintot, ami 15 százalékos emelkedést mutat az előző évhez képest. A munkáltatók éves szinten közel 14 százalékkal növelték befizetéseiket, míg a munkavállalók ennél is jelentősebben, 26 százalékkal emelték saját hozzájárulásaikat.

A Pénzcentrum által készített körképből kiderül, hogy bár a munkáltatói befizetések növekedése észlelhető, az egyéni befizetésekhez viszonyítva még mindig kisebb arányt képviselnek, sőt egyes pénztáraknál ez az arány csökken is. Ez azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy egyre több munkáltató és egyre nagyobb összegeket fizet be, a dolgozók saját befizetései továbbra is dominánsak és dinamikusabban növekednek.

Az ÖPOSZ elemzése szerint a szolgáltatások közül a legnagyobb emelkedést a lakáscélú jelzáloghitelek törlesztéséhez kapcsolódó kifizetések mutatták (éves szinten 44 százalék),

míg a klasszikus egészségpénztári szolgáltatásokra 22, életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokra pedig több mint 9 százalékkal költöttek többet a pénztártagok.

Az egészségpénztárak válaszaiból kitűnik, hogy egyre többen fedezik fel azokat a szolgáltatásokat, amelyekre a gyógyszervásárláson kívül fordíthatják megtakarításaikat. Ilyen gyakran említett szolgáltatás a beiskolázási támogatás, vagy éppen a jelzálogalapú hitelek törlesztése.

Az OTP Egészségpénztárnál 2023-ban egy év alatt 48 százalékkal nőtt azok száma, akik az önsegélyező szolgáltatások közül a jelzálogalapú lakáshitel-törlesztési támogatást vették igénybe. 2023-ban átlagban 293 154 forintot fordítottak jelzáloghitel törlesztésére a pénztártagok.

a jelzálogalapú lakáshitel-törlesztési támogatás egyértelműen népszerűbbé vált a tagok körében az elmúlt években, az erre a célra fordított összeg 75 százalékkal nőtt az elmúlt 3 évben. 2023-ban az igénybe vevők körében pénztártagonként átlagosan évi 257 000 forint értékű kifizetés történt - közölték lapunkkal. Az MBH Gondoskodás Egészségpénztár statisztikai kimutatása szerint is egyre népszerűbb a lakáshitel törlesztésre fordított felhasználás a befizetésekből, 2023. év során 30 százalékkal volt magasabb, közel 176 millió forint összegben, mint a 2022. évben a tagok által erre a célra történt felhasználás. Az átlagos összeg erősen szór, 2023. éven belül például összesen közel 6 ezer alkalommal fordultak a Pénztárhoz ilyen igénnyel a tagok.

