Forradalom a pénzügyekben: az AI most tanul számolni, hamarosan a robotok felülmúlják az embereket

A nyelvi modellek most számolni tanulnak, ennek éljük jelenleg a forradalmát. Ugyan a chatelő robotok a banki rendszerekben még buták, de pár év múlva felülmúlhatják az emberi tanácsadókat, ez meghozhatja a bizalmat is feléjük. A klasszikus befektetési alapok hosszú távon átalakulnak, a személyes tanácsadás pedig a leggazdagabbak luxusa lesz, ám mindeközben olyan befektetési tanácsok lesznek elérhetők az átlagember számárais , amelyre eddig nem volt lehetőség. A jövő pénzügyeiről és az AI ebben betöltött szerepéről volt szó a Portfolio Future of Finance rendezvényének első szekciójában.

Victor Tamás Máté, a Hold Alapkezelő partnere előadásában kiemelte: egy nagy pénzintézet nem engedheti meg magának, hogy szabadon beszélő AI-t adjon az ügyfelek kezébe. Ahol viszont jól működik a befektetési döntéshozatalban az AI, az az algoritmikus kereskedés, ahol a másodpercek töredéke alatt kell jó döntéseket hozni. Ez utóbbiban is vannak azért problémák, például, hogy a tőzsde egy valós piac, nem egy folytonos vonal az árfolyam.

A hosszú távú befektetési döntéshozatalhoz még kevés adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy az AI okosat mondjon, ráadásul nagyon sok a ritka esemény, ami teljesen felül tudja írni az AI-adatbázisokat. Viszont távoli összefüggéseket is felfedezhet, és nem utolsó az sem, hogy mindezt jóval alacsony költségek mellett képes megtenni, mint az emberi munkaerő.

A személyre szabott tanácsadás kapcsán a szakértő kifejtette, hogy a kulcs a felhasználó teljes ismerete lesz az AI oldaláról, márpedig ez a nagy bitg tech cégek asztala, szóval sok sikert kívánt a banki AI-fejlesztésekhez.

Az lőadást követő kerekasztal beszélgetésen az EU pénzügyi szektorának versenyképessége kapcsán Sebők András (McKinsey) kifejtette, hogy az EU legnagyobb versenyhátránya, hogy töredezett a piac. Nagyjából 20 ezer milliárd dolláros az USA, Kína és az EU pénzügyi piaca, de sokkal szabályozottabb az EU és töredezett. Lemaradásban vagyunk, és ezen nehéz segíteni. Tavaly decemberben született egy európai bizottsági döntés, hogy cloud és edge computing terülletre 1,2 milliárd eurót költhet el az EU. Ám az Amazon 2022-es teljes ilyen jellegű befektetésének ez mindössze csak a 4 százaléka. A szakértő szerin a befeketetési szolgáltatásokban az dönti el, hogy kiben bízunk, hogy mekkora és milyen eredményeket ért el a múltban. Nagy kérdés, hogy mikor jön el az a pont, amikor egy tapasztalt szakértő ember véges tudással vagy egy szélesebb merítésű, szakszerűen feltanított döntéshozó gép tud hasonló vagy jobb eredményeket elérni.

Vízkeleti Sándor (Amundi Alapkezelő, BAMOSZ) szerint az AI szerepe a pénzügyekben még a költségcsökkentésben jellemző. Náluk például 100 ezer feletti jelentést, dokumentumot kell előállítani rendszeres időközönként, ezt a feladatot AI-jal központosította az Amundi. A rendszert meg kellett tanulni magyarul, ehhez szótárat készítettek, most már jól beszél a fordítógép, ezzel néhány száz alkalmazott munkáját tudták kiváltani, segíteni. A bankok nehéz helyzetben vannak, a befektetéseket is digitális csatornán akarják az ügyfelek kezelni, ezért a fejlesztések folyamatosan zajlanak. Dinamikusan nőnek a passzív befektetési termékek, amelyeket szinte teljesen algoritmusok kezelnek, ezek általában valamilyen indexet követnek.

Az Amundi hosszú távú várakozása, hogy csak passzív és akítv ETF-ek lesznek, a klasszikus befektetési alapok átalakulnak.

Azok fognak személyes tanácsadást kapni, akik nagy vagyonnal rendelkeznek, és komplex problémákat kell a portfóliójuk kapcsán megoldani.A chatelő robotok a banki rendszerekben még buták, de pár év múlva felülmúlhatják az emberi tanácsadókat, ez meghozhatja a bizalmat is - vélte a szakember.

Rab Árpád (NKE EJKK ITKI, NMHH) szerint az elmúlt 3-4 év gyors változásaira kevés szektor reagált jól, ezek között van a jog és a pénzügyek. Az AI nagy kérdése, hogy lehet még több pénzt még gyorsabban megkeresni, de sok múlik a bizalmon, hogy a jövőben a bankok hogyan tudják a digitális térben elfogalni a bizalmi szerepet. Szerinte a bankok AI rendszerek segítségével az élet más területeire is kimerészkednek, hogy a bizalmat emberek számára megteremtsék. Az AI azt üzeni, hogy minden kiszámolható, de tudjuk, hogy nem így van. A bankok azt tudják, hogy mikor legyen egy tanácsasó emberi, ez az a kapcsolódás, ami sok mindenben megnyilvánul. A hatékony tudás mellett az emberi bölcsességre lesz szükség. Az MI képesség pótló és fokozó technológia. Minden technológia növeli a társadalmi különbségeket, az AI-ra ez hatványozottan igaz: a lemaradók még jobban lemaradnak, az élen járók még jobban felemelkednek - vélte.

Szabados Levente (Neuron Solutions) szerint sok elemzői munkát az ügyfelekre toltak a bankok, de most már az AI is el tudja ezt végezni helyettünk. Sok múlik azon, hogy a személyi asszisztens funkció hogyan tud majd együttműködni a banki ügyekkel. Nagy kérdés az is, hogyan jut át a banki adatunk egy AI-alapú személyi asszisztenshez, vagy hogyan jut el a banki AI bothoz? A következő fél egy év kérdése, hogy hogyan győzzük meg magunkat, hogy elég jó-e egy AI-megoldás ahhoz, hogy az ügyfélnek is oda lehessen adni. Most úgy látszik, hogy néhány szolgáltató monopol módon fogja a legjobb AI-szolgáltatásokat adni, ám volt már ilyen a történelemben, azt hittük, hogy minden eszközön a Windows operációs rendszere fog futni. De a mobileszközökön, szervereken ma nem ez a rendszer futott be. Vannak olyan kezdemények, amelyek segíthetnek demokratizálni a piacot, a mindenki által elérhető open source megoldásokban bízhatunk Szabados Levente szerint.

Tiszai Attila (Morgan Stanley) elmondta, hogy az AI már most itt van a pénzügyekben, a Morgan Stanley is használja már: az OpenAI-jal közösen belső használatra rendelkezésükre áll egy belső adatokon fejlesztett GPT alapú megoldás. Ezek olyan megoldások, amelyek a befektetési tanácsadók munkáját könnyebbé teszik, például a befektetési tanácsadók ügyfeleinek perszonalizált e-maileket lehet küldeni a segítségével. Fontos, hogy ügyféladatokhoz nem férhet hozzá ez a rendszer. Azért is kellett saját információkon tanítani a GPT megoldást, mert erről lehet tudni, hogy az itt tárolt információk helyesek, több százezer dokumentum adatait ellenőrizték emiatt. Kifejtette, hogy szerinte a pénzügyi szféra bizalmi együttműködésre épül, bizalmi kapcsolatot az AI jelenleg nem tud kialakítani egy ügyféllel, ezért az ember része marad a folyamatnak. A pozitív változások között említette, hogy az AI fejlődése révén olyan befektetési tanácsok lesznek elérhetők az átlagember számára, amelyre eddig nem volt lehetőség, vagyis az AI növelheti az inkluzivitást.

