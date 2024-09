Több ezer magyar milliomos bukkanhat fel váratlanul, egyedi, ami Magyarországon folyik

A magyar lakosság pénzügyi vagyona folyamatosan nő, az elkövetkező 5 évben várhatóan Magyarország lesz a régió éllovasa, a leggazdagabb ügyfelek száma akár meg is duplázódhat a közeljövőben – hangzott el a Portfolio Future of Finance konferenciájának vagyonkezelésről szóló szekciójában. Szó esett az egyre komplexebb feladatokkal küzdő privátbankárokról, a jövő tavasszal érkező nagyobb állampapírkamatokról, valamint arról is, milyen fejlesztések zajlanak most a prémium banki szegmensben.

Future of Finance 2024 Közeleg a pénzügyi szektor szereplőinek nagy találkozója a bankok, a biztosítók és a vagyonkezelési szakma nagyágyúival, kiegészülve a vállalati CFO-kkal. Nem érdemes lemaradni a szeptember 17-ei Future of Finance 2024 konferenciáról!

Horváth Krisztián, a Boston Consulting Group partnere előadásában a magyar megtakarítási helyzetképről osztott meg néhány érdekes gondolatot:

A magyar lakosság pénzügyi vagyona folyamatosan nő , ezzel a magyar növekedés messze a globális átlag felett volt és lesz is. Ennek oka részben az, hogy alacsonyabb bázisról indulunk, másrészt a lakosság megtakarítási hajlandósága nagy, tehát ígéretes piacról beszélhetünk.

, ezzel a magyar növekedés messze a globális átlag felett volt és lesz is. Ennek oka részben az, hogy alacsonyabb bázisról indulunk, másrészt a lakosság megtakarítási hajlandósága nagy, tehát ígéretes piacról beszélhetünk. Régiós összevetésben az elmúlt 20 évben Romániával gyakorlatilag fej-fej mellett tudtuk növelni a megtakarításainkat, de az elkövetkező 5 évben várhatóan Magyarország lesz a régió éllovasa . Összességében elmondható, hogy a régióban továbbra is a legfejlettebb megtakarítási szerkezettel bírnak a magyarok.

. Összességében elmondható, hogy a régióban továbbra is a legfejlettebb megtakarítási szerkezettel bírnak a magyarok. Ha az elmúlt 20 évet vizsgáljuk, akkor egy fejlett megtakarítási szerkezetet mutat a magyar piac, a megtakarítások jelentős része volt eddig is részvényekben és befektetési alapokban, az elmúlt időszakban ezek állománya, valamint a kötvények állománya is nőni tudott. Egészséges verseny alakult ki a hazai megtakarítási piaci szolgáltatók között, együttesen sikerült a készpénz részesedését visszaszorítani. Egyetlen vesztese ennek a versenynek a hosszú távú és nyugdíjcélú megtakarítások , amikben egyáltalán nem vagyunk erősek. Igaz, a világban is az látszik, hogy ez a része a megtakarításoknak visszaesett.

, amikben egyáltalán nem vagyunk erősek. Igaz, a világban is az látszik, hogy ez a része a megtakarításoknak visszaesett. A privátbanki szegmensre áttérve elmondta, hogy egy nagyon ígéretes piac volt már eddig is, és sokkal inkább az lesz a jövőben, komoly ügyfélszámbővülést vár a BCG.

A leggazdagabb ügyfelek száma akár meg is duplázódhat a közeljövőben.

A megtakarítási állományok növekedése maga után hoz egy gazdagodást is, egyre több ügyfél lesz privátbanki ügyfél a jövőben.

Az ultragazdagok szegmense már most is a globális átlag felett van Magyarországon, a vagyonkoncentráció egyre erősebb itthon is. A nem privátbanki szegmens itthon még 40% felett van, de hamarosan ez 35% környékére csökkenhet. A szakember szerint az ultargazdagok és a gazdagok kategóriája még jelentős növekedés előtt állhat itthon.

Az adatok azt mutatják, hogy a privátbanki vagyon gyorsabban tudott nőni 3,7 százalékponttal a lakosságinál, de az is látszik, hogy a privátbanki szereplők eltérő mértékben tudták kihasználni a felső tízezer vagyonnövekedését Magyarországon.

Így azt a következtetést lehet levonni, hogy az ügyfelek egy jelentős része még nincs megszólítva a privátbankok által, ez mintegy 36 ezer ügyfelet jelent ma. Van tehát még tartalék a növekedésre.

Az egy bankárra jutó ügyfelek száma egyre nő, ami felveti a kérdést, hogy a hatékonyság növelése mennyire hat ki az ügyfélelégedettségre. Manapság, amikor a GenAI korszakát éljük, a privátbanki szolgáltatóknak is el kell gondolkodniuk azon, hogyan tudnák ezekkel az eszközökkel megragadni a magyarországi potenciált, mindeközben pedig tehermentesíteni a privátbankárokat.

Miből lesz vagyon- és ügyfélszámbővülés a privátbanki piacon?

Az előadást követő panelbeszélgetésben Kállay András, az Apelso Trust partnere és igazgatósági tagja kérdezte arról a privátbanki szolgáltatók képviselőit, milyen vagyon- és ügyfélszámbővüléssel kalkulálnak a közeljövőben.

Varga Szabolcs, a Bank Gutmann vezérigazgatója elmondta, viszonylag szűk ügyfélkörre lőnek, nem az ügyfélszám-növekedésben látják a jövőjüket, tradicionálisan alacsonyan tartják ezt a számot, inkább az ügyfélkiszolgálás minőségére összpontosítanak. Szerinte a panelbeszélgetést megelőző előadás túlságosan optimista képet festett, itthon a legfelső szegmens extrém módon gazdagodik, de a középső szegmens szerinte már nem ezt az utat járja be. A nemzetközi privátbankoknál a korábbinál magasabb pénzmosási és egyéb compliance kockázatokat növel, ami így nem biztos, hogy jó fejlemény.

Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője az OTP többszintű kiszolgálási modelljére kitérve elmondta, hogy a digitális szegmens vonzó lehet azoknak, akik a klasszikus privátbanki szegmensekből most még kiszorulna. A vagyondinamika szerinte jönni fog a jövőben, ez a jövőben limitemelést hozhat a szolgáltatóknál, illetve fontos az AI-alapú fejlesztés is.

Bálint Attila, a Raiffeisen Privátbank ügyvezető igazgatója kifejtette, nem limitemelésekkel igyekeztek megnyerni az ügyfeleket, hanem igyekezetek kétszintű kiszolgálást bevezetni, így a fókusz nem veszett el a nagy ügyfelekről. A mostani 1200 milliárdos kezelt vagyonból 900 milliárdot a 150 millió forint feletti vagyonnal rendelkező ügyfeleknek kezelnek.

A privátbankárok jövőjével kapcsolatban Varga Szabolcs (Bank Gutmann) elmondta, hogy valamilyen módon specializálódni fognak a privátbankárok, náluk inkább ügyfélkapcsolattartók, semmint befektetési tanácsadók ezek a kollégák. A bizalmi vagyonkezelés lehetősége itthon sok szempontból felpezsdítette a privátbanki piacot, viszont jelentős terhet is ró a privátbankárokra. Mindezek mellett úgy látja, egyre inkább nő az adminisztrációs teher. Bozsogi Tamás (OTP) úgy látja, a kapcsolatmenedzsment kerül előtérbe a tanácsadók munkájában, sok feladatot most már specializáltan kiszerveznek. Bálint Attila (Raiffeisen) kifejtette, a tanácsadókat benne tartják az ügyfélkapcsolatokban, hogy mindenkinek legyen piacismerete. Náluk a befektetési tanácsadó valóban befektetési tanácsadó, ezt is várják el tőle, mert a világ azonnali történéseire azonnali válaszokra van szükség. Az üzletági aktivitás tehát nem arra halad, hogy ettől a tudástól mentesítsék a bankárokat, hanem abba, hogy ezt minél inkább elsajátítsák.

Arra a kérdésre, hogyan alakulnak a külföldi állományok, Varga Szabolcs (Bank Gutmann) elmondta, hogy az elmúlt időszak sajátossága az volt, hogy magánszámlát nem sokat nyitottak, bizalmi vagyonkezelőt annál többet. Magyarország úgy tűnik, hogy ebben is kissé különutas politikát folytat, a tényleges tulajdonosi nyilvántartást EU-s kötelezettség feltölteni, ezt a rendszert most sikerült úgy megpiszkálni, hogy a tulajdoni adatoknak ne kelljen feltétlenül bekerülniük ebbe a rendszerbe. Ez külföldön így már problémás lehet és megnehezíti a külföldi számlakezelést. Bozsogi Tamás (OTP) kiemelte, hogy a különféle piacokon eltérő privátbanki fejlettséggel találkoznak, magánszemélyként még létezik a földrajzi diverzifikáció, de itthon a tőkepiaci fejlettség és privátbanki szolgáltatás szintje elért arra a szintre, hogy itthon is hasonló minőségű szolgáltatást kaphat, mintha külföldre menne, és jóval alacsonyabb költségek mellett. Bálint Attila (Raiffeisen) is azt érzékeli, hogy a kinti árazás másképp alakul, a hazainál jóval magasabb, az pedig, hogy éppen mennyi vagyon megy ki külföldre, majd jön vissza, sokszor az éppen aktuális politikai/gazdasági folyamatokról is függ.

A jövő tavaszi nagyon állampapírkamatok kifizetése kapcsán Varga Szabolcs (Bank Gutmann) elmondta, az ügyfeleiknél eddig se volt jellemző a magyar állampapírok tartása, viszont az impact kockázatitőke és magántőke befektetéseket szeretnék erősíteni a jövőben is. Bozsogi Tamás (OTP) szerint nem fog semmilyen különös eseményt okozni a kamatfizetés, ezt idén is jól tudták kezelni a privátbanki számlákon. Bálint Attila (Raiffeisen) szerint az állampapírok szerepe állandó a portfólióban, a nagy arányokat nem az aktuális kamatok mozgatják. Ahogy jönnek le a hozamok, egyre inkább teret nyernek a vegyes alapok, vállalati kötvények és közvetlen részvénykitettségek.

A privátbanki beszélgetést a prémium szegmens résztvevőinek beszélgetése követte, ahol a közeljövőt meghatározó trendekről is szó esett.

Láng Tamás (Erste Bank) elmondta, a magasabb jövedelmű ügyfelek is elvárják, hogy különleges kiszolgálást kapjon. Az Ersténél 1 millió forintos belépési küszöb van, vagy 15 millió forintos vagyon. Ők dedikált bankárt kapnak, most 500 főt szolgál ki egy ilyen tanácsadó. Nem csak az a lényeges, hogy milyen vagyona, hanem hogy milyen tudása van az ügyfeleknek. A magasabb vagyonú ügyfeleknél is viszonylag ritka, hogy ismerje a befektetési termékeket és saját magának összerakjon egy portfóliót. Az Ersténél is vannak ugyanakkor önjáró ügyfelek, akiket elemzési anyagokkal ajánlásokkal támogatnak. Az ügyfelek eltérőek, de a George sokkal gyorsabban vett át feladatokat a privát bankároktól, mint arra számítottak. Magában a fiókban is sokszor előfordul, hogy az ügyfél a saját eszközén hajtja végre a változtatásokat. Az ügyfelek az önállóság felé tolódtak el a digitális megoldások miatt. Ugyanakkor az ügyfelek elvárják, hogy beszélgessenek velük, kicsit átrendezzék a portfóliójukat, de az Ersténél is tervben van mintaalapok létrehozása.

Oraveczné Németh Ildikó (K&H) elárulta, most van a szegmens felülvizsgálata, itt 500 ezer forint a jövedelmi küszöb és 5 milliós vagyonnál van. 2014-ben náluk 250 főt szolgált ki egy prémium bankár, de ma már van olyan tanácsadó is, aki 1000 főt szolgál ki. Akinek magasabb vagyona van, elvárja, hogy rendszeresen valamilyen módon információt kapjon arról, van-e teendője a vagyonával vagy sem. Ugyanakkor, ha valakinek nincs megtakarítása, de jól szituált, még gyereket nevel és hitelt törleszt, de jómódban él, annak más igényei vannak. A K&H -nál 2014 óta létezik olyan csatorna, amelyen a privátbanki ügyfeleket szolgálják ki telefonon és videós tanácsadás keretében. Főként a prémium banki szegmensben kisebb vagyonokról beszélünk, de ezeket érdemes portfólióba rendezni. Az ügyfélkör 60-80 százaléka azért megy be a bankfiókba, hogy elfogadja azt, amit a tanácsadó ajánl neki. De ez idővesztegetés. Most a banknál azon dolgoznak, hogy akiknek ez megfelelő, azokat át lehetne irányítani egy aktívan menedzselt mintaportfólióba, amely kiszolgálja az igényeiket. A KBC-nél (a K&H anyabankjánál) minden éjszaka egy AI monitorozza az ügyfél portfólióit, és személyre szabva ad javaslatot a tanácsadónak, hogy beszéljen az ügyféllel. Fel szeretnék venni a versenyt neobankokkal, neoplatformokkal, ugyanazokat az igényeket ki tudják szolgálni, de az ügyfelek percepciói mások egy bankkal és egy új szereplővel kapcsolatban.

Somogyi Flóra (Lightyear) egy egységes platformot ad az ügyfeleknek, nincs belépési korlát vagy jövedelmi, vagyoni szegmentáció náluk. A befektetési platformra olyanok érkeznek, akiknek van már vagyonuk, az ügyfelek között például befektetési időtartam, kockázati étvágy szerint lehet szegmentálni. Az AI – ahogyan a KBC-nél működik - adhat egy leírást a tanácsadónak egy portfólió átsúlyozásáról, de az AI adhatja a leírást az ügyfélnek is. Akinek ehhez megvan a kellő pénzügyi tudása, saját maga is kezelheti a portfólióját. Az ügyféltudatosság növekszik, azért is, mert az interneten ma már minden információ hozzáférhetővé vált a befektetési döntések meghozatalához. A Lightyearnél van egy kisebb kör, aki nagyon aktívan menedzseli a portfólióját, napi szinten vesz részvényeket, de van egy nagyobb kör is, amely alapokban, kötvényekben tartja a pénzét. Ahogy a kamatkörnyezet csökken, egyre több pénz áramlik ETF-ekbe.

Címlapkép forrása: Kaiser Ákos/ Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ