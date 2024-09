Eljött a történelmi fordulat - Most kell venni ezeket a részvényeket

Végre elérkezett a monetáris fordulat Amerikában, ráadásul nem is akárhogy, rögtön egy 50 bázispontos kamatvágással kezdett neki a jegybank. Ez a markáns paradigmaváltás minden bizonnyal nagy hatással lesz a befektetéseinkre, ugyanis a fordulatot követően alapvetően más ágazatok, más szektorok kerülhetnek kedvezőbb pozícióba. Érdemes tehát résen lenni, és a történelmi példákból tanulva olyan szektorok vezető vállalatainál körülnézni, amelyek többször is bizonyították már, hogy érdemes beléjük fektetni a kamatvágást követően. Elemzésünkben egy ilyen szektorral és vezető vállalataival foglalkozunk. Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.