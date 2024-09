Powell a Fed kamatcsökkentése után: nem félünk a recessziótól, de most nagyot kellett vágnunk

A mai 50 bázispontos kamatcsökkentés egy válasz arra, hogy júliusban nem vágtak, és most ezt pótolták be? – hangzott a kérdés. Azt mondta, hogy amennyiben a júliusi munkapiaci jelentést az ülés előtt kapták volna meg, akkor lehet, hogy vágtak volna már akkor is. De mindig azt a kérdést kell megválaszolnunk, hogy épp most mi a legjobb lépés, és most ezt tartották a legjobb lépésnek.

A mai lépésünk időben történt, azért léptünk ekkorát, hogy később se legyünk lemaradásban. Az amerikai gazdaság jó állapotban van, bárkivel egyeztetünk a szereplők közül, mindenki ezt mondja, és azt várjuk, hogy 2025 is jó év lesz az amerikai gazdaság számára.

Arra a kérdésre, hogy a lakosság milyen piaci kamatokra számítson, nem tudott válaszolni, hiszen ez számtalan tényező, főleg az amerikai gazdaság függvénye.