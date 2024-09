Elárulta a világ legnagyobb alapkezelője, miért kell bitcoint venni

Nagy utat járt be 2009-es indulása óta a bitcoin, az ominózus pizzavásárlás után több mint egy évtizeddel ott tartunk, hogy a világ legnagyobb alapkezelője, a BlackRock arról ír elemzést, hogy miért érdemes bitcoinba fektetni. A cég elemzőinek érvelése szerint a bitcoin árfolyamát a hagyományos eszközökhoz képest más tényezők mozgatják, sőt, hosszú távon valójában alacsony a korrelációs kapcsolata a részvényekkel és más kockázatos eszközökkel. Éppen ezért a hagyományos portfóliókban is lehet helye megfelelő mennyiségben, hiszen az alapkezelő szerint még javítja is a portfóliók hatékonyságát - a túlzott pozíciómérettel viszont könnyú túllőni a célon.Hasonló témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.