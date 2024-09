Most érdemes aranyba tenni a pénzünket?

Az amerikai kötvénypiacról nemrég érkezett jelzés alapján olyan trend indulhat el most a világ tőzsdéin, ami a kispadra ültetheti az elmúlt hónapok sztárszektorait, előtérbe kerülhet azonban az aranyba történő fektetés. Ennek apropóján egy részletes elemzésben foglalkoztunk a kínálkozó lehetőségekkel, most pedig a grafikon is bejelzett: nagy rali indulhat a remek kilátásokkal rendelkező aranybányász vállalat részvényénél. Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.