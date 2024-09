Bejelzett a kötvénypiac, és ezt a legjobban a részvényesek utálják

Az elmúlt időszakban nagyot változott a gazdasági narratíva az USA-ban. A magas inflációs környezet után mára már a befektetők főként a reálgazdaságra figyelnek, hiszen az infláció már a 2%-ot közelíti, de a bejövő adatok egyre inkább a lassulás felé mutatnak. Most pedig bejelzett az egyik legfontosabb recessziós indikátor, aminek komoly következményei lehetnek a befektetéseinkre is.

Az elmúlt néhány hónapban egyre inkább felerősödött a vita arról, hogy az amerikai gazdaság még egyensúlyban van-e, vagy már annyira felerősödött a gazdaság lassulása, hogy innen már elkerülhetetlen a recesszió. Vannak olyan hangok is, amelyek szerint már most is recesszióban lehet az amerikai gazdaság, csak mint ahogy korábban is, most is csak utólag kerül megállapításra, hogy megtörtént a recesszió.

A helyzetet csak bonyolítja, hogy az amerikai gazdaságról vegyes adatok érkeznek. Ami egyértelműnek tűnik, hogy a feldolgozóipar már hosszabb ideje recesszióban lehet és ezt megerősíti a globális növekedési kép, hiszen az olyan feldolgozóipar-orientált gazdaságok mint Kína és Németország szintén rosszul teljesítenek. A Fed kamatemelési ciklusa miatt az ingatlanszektor teljesítménye nem alakult jól az elmúlt időszakban, de a részvénypiac emelkedése a vagyonhatáson keresztül, a kezdődő kamatcsökkentési ciklussal kedvező táptalajt biztosíthat a szektor fellendülésének.

A gazdaság gerincét adó fogyasztó viszont érdekes helyzetben van. A fogyasztási dinamika egyértelműen lassul, ráadásul a jövedelem növekedése már alulmúlja a fogyasztásét, a hitelkártyatartozások emelkednek, így ez már hitelből finanszírozott növekedés. Ráadásul a koronavírus alatt felhalmozott megtakarítások már egy ideje kimerültek, a fiskális intézkedések kedvező hatása kifutott. Emiatt pedig kijelenthető, hogy a gazdaság tartópillérének számító fogyasztó tényleg olyan helyzetbe került, ahonnan gyorsan romolhat a helyzet.