Ütik az európai autógyártók részvényeit, beszakadt a Stellantis

Jelentős esésben vannak az európai autógyártók részvényei, miután a Volkswagen pénteki profit warningja után ma a Stellantis is visszavágta előrejelzését.Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.

Múlt pénteken érkezett a hír, hogy a Volkswagen három hónap alatt már másodjára csökkentette éves eredményvárakozását. A Volkswagen most 2024-re körülbelül 5,6 százalékos profit marzsot vár, szemben a korábbi 6,5-7 százalékos előrejelzéssel, míg az árbevétel várhatóan 0,7 százalékkal, 320 milliárd euróra csökken majd, noha a vállalat korábban még akár 5 százalékos növekedésre számított. A német gyártó indoklása szerint a gyengébb teljesítmény hátterében a kihívásokkal teli környezet és a gyenge kereslet áll.

Portfolio Investment Day 2024 Jön az új amerikai elnök, kifutnak a magas hozamú állampapírok, egyre alacsonyabbak a kamatok, adódik a kérdés: mibe érdemes most befektetni? A kérdésre profi szakemberek hozzák a válaszokat, befektetési ötleteket, november 6-án jön a Portfolio Investment Day 2024. Most érdemes jelentkezni!

Kapcsolódó cikkünk 2024. 09. 27. Nagyon rossz hír jött a Volkswagentől

Ezek után ma a Stellantis is beállt az előrejelzéseiket visszavágó autógyártók egyre növekvő sorába. A gyártó a globális iparági környezet romlására és az elektromos járművek piacán tapasztalható kínai versenyre hivatkozva az idei tisztított profit marzs-várakozását az 5,5-7,0 százalék közti sávba hozta le, ami jelentősen alacsonyabb a korábbi kétszámjegyű várakozáshoz képest. Emellett az ipari szabad cash flow tekintetében is negatív irányú változást prognosztizálnak: a korábbi pozitív kilátások helyett most -5 és -10 milliárd euró közötti értékkel számol a cég. A Stellantis emellett közölte, hogy az év második felében a legtöbb régióban a vártnál alacsonyabbak lesznek az eladások.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 09. 30. Bajban az autóipar, kongatja a vészharangot a Stellantis

A hírekre eséssel reagáltak az európai autógyártók részvényei, főleg a Stellantist büntetik a befektetők.

A Stellantis részvénye ezzel messze a leggyengébben teljesítő idén az európai autógyártók között, értékének több mint 40 százalékát elvesztette.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ