Accorde: kockázatéhséget hozott a piacra a Fed

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Változás?

Megérkezett a várva várt kamatvágás a Fed részéről, amelyet a várakozások menedzselése előzött meg, így már a hónap első felében emelkedtek a piacok, ami mostanra új abszolút csúcsokat hozott több részvényindex esetében. A „szokásosnál” nagyobb vágás némi kockázatéhséget hozott a piacra, így a fejlődő piacok is megindultak felfelé, amelyet a bejelentett kínai csomag tovább emelt, legalábbis egyelőre. A csökkenő hozamkörnyezetet tüzelték emellett a továbbra is gyengélkedő európai adatok, így továbbra is tágul az olló a gazdaság és a részvények teljesítménye között. A szezonálisan gyenge szeptember így végül kifejezetten erősre sikerült, ami viszont erős pozícionáltságot is jelent októberre a fejlett indexekben, de legfőképp az Egyesült Államokban.

Ami az októbert illeti, rövid távon folytatódhat a bull piac, legalábbis ameddig csak enyhe lassulást mutatnak az adatok és nem veszélyeztet egy mélyebb recesszió, várhatóan akkor fordulhatna vissza a rotáció a kötvények és más safe haven eszközök felé. Egyre fontosabb lehet a fedezés, egyrészt a lassan szélsőségessé váló túlvettség miatt egyes részvénypiacokon, másrészt pedig rákanyarodva az amerikai választások célegyenesére könnyen érkezhetnek piacmozgató erejű mondások, illetve pollok. Érdemes odafigyelni Kínára is, ahol nagyot pattant a piac a „bazooka” hatására, de a reformok hatásfoka és Donald Trump választási esélyeinek alakulása nyomán lehet csapkodás a vége."

