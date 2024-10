Átalakult a magyarországi brókersorrend

Szeptemberben a globális tőkepiacokat továbbra is vegyes hangulat jellemezte. Az amerikai piacokon az inflációval és a kamatemelési várakozásokkal kapcsolatos aggodalmak vezették a befektetők döntéseit, ami az S&P 500 és a Nasdaq indexek hullámzó teljesítményében is tükröződött. Az energiaárak emelkedése és a geopolitikai feszültségek is hozzájárultak a volatilitáshoz. Európában a vezető indexek mérsékelt növekedést mutattak, azonban a német gazdasági lassulás és az energiafüggőség továbbra is kihívást jelentett. Kínában a gazdasági növekedés továbbra is lassú maradt, azonban a piacok stabilizáció jeleit mutatták, főként a kormányzati gazdaságélénkítő intézkedések hatására.

A hazai tőkepiacon ezzel szemben ismét elindult a növekedés, a BUX index szeptemberben 73 896,18 ponton zárt, amely 1,4 százalékkal haladta meg az előző havi záróértéket. A hónap során a napi rekordérték is ismét megdőlt, szeptember 26. napján 74 905,79 ponton zárt az index. A BÉT év elején indított, új részvénymutatói szintén pozitív hónapot zárhattak: a CETOP NTR 1 558,69 ponton, míg az XTEND index 1 521,37 ponton zárt.

Szeptemberben is az OTP részvényeivel zajlott a legnagyobb volumenű kereskedés, 117,4 milliárd forint értékben. A bankpapírt a Richter követte, 36,4 milliárd forinttal, illetve harmadik helyen a Mol végzett 26,8 milliárd forinttal. A kis- és közepes kapitalizációval rendelkező vállalatok közül a Vertikal kiemelkedően teljesített, különösen erős hónapot zárva, 23 százalékos növekedéssel.

Az azonnali részvénypiac forgalma összességében 209,47 milliárd forintot (duplikálva 418,9 milliárd forintot) tett ki szeptemberben, amely a napi átlagot tekintve 9,97 milliárd forintot jelent.

A szeptemberi adat mintegy 20,6 százalékkal múlja alul a tavaly szeptemberi értéket.

A szeptember a kereskedési aktivitáson túlmutatóan is izgalmas eseményeket hozott a Budapesti Értéktőzsdén. A 4iG szimbolikus kereskedésindító csengetéssel ünnepelte 20 éves jubileumát a tőzsdén. A hónapban a BÉT Mentor program képzési napja egy ELITE workshop keretében bővült ki, ugyanis a BÉT 2024-ben megújítja partnerségét az Euronext tőzsdecsoporthoz tartozó ELITE programmal, amely a növekedésorientált vállalatokat támogatja sokrétű szolgáltatásokkal. Továbbá, a BÉT és a Raiffeisen Bank stratégiai együttműködési megállapodást kötött a középvállalatok versenyképességének és növekedési lehetőségeinek támogatására.

A befektetési szolgáltatók között szeptemberben a Concorde zárt az élen 122,5 milliárd forinttal, akit a Wood és az Erste követett, 106,2 és 69,2 milliárd forinttal.

A Concorde piaci részesedése 29,2 százalékot ért el a hónapban, míg a Wood 25,3 százalékos, az Erste pedig 16,5 százalékos részesedéssel bírt szeptemberben.

Az Erste az előző hónaphoz képest jelentősebb forgalomcsökkenést tapasztalt, így a Wood került a második helyre szeptemberben.

A három legnagyobb befektetési szolgáltató bonyolította a teljes piaci forgalom 71 százalékát.

