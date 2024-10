Eurizon: pár hétig még kitarthat a hurráoptimizmus

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management Hungary írását olvashatják:

"A Fed szeptemberben elkezdte lazítási ciklusát a nagyobb eséllyel várt 50 bázispontos kamatcsökkentéssel. A várakozásoknak megfelelő monetáris lépés egyrészről piacnyugtató volt, másrészről viszont okozott némi bizonytalanságot a tekintetben, hogy ezt a piaci szereplők nem tekintik-e a recessziós félelmek Fed általi megerősítésének, és így részvénynegatív eseménynek.

Azóta látjuk, hogy a piac a legkedvezőbb értelmezést tette magáévá a kamatdöntés óta, miszerint a Fed végre megkezdte a lazító monetáris ciklusát, és a nagyobb vágástól sem riadt vissza a gazdaság egy részpiacának (munkaerőpiac) gyengülése miatt – így ez már egy globális lazítási ciklust is jelent a többi jegybankkal együtt (kivéve Bank of Japan) –, miközben a gazdaság viszonylag ellenálló, így a soft landing (recessziót elkerülő) forgatókönyv továbbra is a meghatározó.

A kockázatvállaló hangulatot ez megalapozta, és azóta is viszonylag töretlen. Ezen anyag írásakor (2024.09.26.) a legnagyobb USA részvényindex, az S&P 500 szinte naponta új csúcsra jár, most éppen már 41-szer dönti meg saját történelmi rekordját 2024-ben, függetlenül attól, hogy jó vagy rossz makrogazdasági hír érkezik. Az index 2024.09.23-i záróára a 40. történelmi csúcsa volt idén, és a rendkívül jó USA PMI adatok húzódtak meg az erősödés hátterében (a valóban erős makrogazdasági teljesítményt igazolta ez az adat aznap). A 2024.09.24-i záróár volt a már hivatkozott 41. csúcsdöntés, holott aznap a szeptemberben mért Conference Board’s consumer confidence index (az egyik legfontosabb fogyasztóihangulat-index) 98.7-re esett a 104-es várakozással szemben, ami rendkívül nagy esés, és negatív reálgazdasági fordulatot jelez. A tőzsdeindex mégis nőtt, mert a negatív makróhírre felerősödtek a nagyobb kamatvágással kapcsolatos piaci várakozások. Ez, vagyis a totálisan ellentétes makrófolyamatokra azonosan árfolyamemelkedéssel reagáló S&P 500 esete mutatja, hogy most valóban rendkívül pozitív a piaci hangulat, amit a FED alapozott meg.

Ez a „hurráoptimizmus” akár óvatosságra is inthetne, azonban úgy látjuk, hogy pár hétig még kitarthat ez a lendület, és ezért taktikailag érdemes ezt kihasználni. Növeljük ezért mind a részvény-, mind a kötvénysúlyt a pénzpiaci és nyersanyag eszközökkel szemben. A novemberi USA elnökválasztás előtt a korábbi tapasztalok alapján várhatóan úgyis a kockázatkerülés lesz a meghatározó a piacon, akkor lehet csökkenteni ezeken a kitettségeken."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

