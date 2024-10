Gránit: kedvezhetnek a részvényeknek a lazább jegybankok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írását olvashatják:

"Augusztus után szeptemberben is folytatódott volatilitás a piacokon. A hónapban már monetáris politikai döntések nélkül sem maradtunk, a Fed megkezdte a várva várt kamatvágási ciklusát, ráadásul nem is 25 hanem rögtön 50 bázisponttal vágta lejjebb az irányadó rátát. A kamatvágás támogatta a piacokat, a főbb indexek a hónap elején egy pár napos korrekció után tovább raliztak és új csúcsot értek el. A főleg az amerikai munkaerőpiac által fűtött recessziós félelmeknek jót tett, hogy látták a Fed is kész agresszívebben kamatot vágni, ha a munkaerőpiacon további lassulás várható. Az amerikai jegybank szerepét betöltő testület kamatvágása további teret adhat más jegybankoknak is (például a gyenge európai növekedés miatt az EKB-nek) folytatni a kamatvágási ciklusukat az év hátralevő részében, valamint a részvénypiacokon lévő eddigi idei évi jó teljesítményt is tovább fűthetik a lazábbá váló jegybanki monetáris kondíciók.

A laza Fed mellett pedig megjelent a héten egy jelentősebb kínai monetáris politikai intézkedés, amellyel a Kínai Népi Bank (PBOC) megpróbálja megállítani az ottani összeroskadó lakáspiacot. Az intézkedéscsomagnak várható eredményessége természetesen kérdéses, de az biztos, hogy rövid távon ezen gazdaságpolitikai döntés is fűtötte és fűti a piacokon a kockázatvállalási hajlandóságot.

Az eszközosztályok közti allokációkban a magyar kötvénypiaci súlyt minimálisan csökkentettük a fejlett piaci részvények javára. Más eszközosztályokban nem eszközölnénk változtatást a legutóbbi portfólió-ajánlónkhoz képest."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

