Az állampapírok elbújhatnak: bődületes pénzt kereshettél ezekkel a magyar befektetésekkel

Néhány magyar alapnak úgy tűnik, már most sikerült túlszárnyalnia a tavalyi magas hozamokat: a legjobb teljesítmények az év első kilenc hónapjában 20% felett vannak, ami a legtöbb esetben messze veri a magyar állampapírok által az év elején kínált éves kamatokat is. Nagyot mentek eddig idén az abszolút hozamú-, árupiaci- és részvényalapok, míg a tavalyi nagy kedvencnek számító kötvényalapok hozama vélhetően elmarad majd a 2023-as teljesítményektől. A jövőt tekintve érdemes lesz még a vegyes alapokra is figyelni, amelyek között szintén bőven találunk 10% felett teljesítő alapokat.

Történt itt minden az elmúlt három hónapban Bár idén eddig összességében továbbra is nagyon jól teljesítettek a tőkepiacok, az utóbbi hónapokban láthattunk volatilisabb időszakokat a tőzsdéken és a kötvénypiacokon is, köszönhetően elsősorban a geopolitikai történéseknek, az inflációval és a nagy jegybankok monetáris lépéseivel kapcsolatos várakozásoknak. Sok elemző szerint a jelenlegi értékeltségi szintek már nagyon magasak a részvénypiacokon és mivel nagyon sok pozitív várakozás árazódott be az árfolyamokba, egyre nő a negatív meglepetések esélye.

Ennek ellenére, kisebb-nagyobb kivételektől eltekintve, egyszerűen nem tudnak esni a részvénypiacok . Júliusban a nagy technológiai részvények árfolyamánál lehetett esést látni, ezzel el is indult némi rotáció az eddig lemaradó, hagyományos szektorok és a kisebb kapitalizációjú papírok felé.

Szeptemberben viszont a Fed várva várt kamatvágása adott egy löketet a piacoknak, de a kínai piacon is jelentős fordulat történt, miután egy sor gazdaságélénkítő lépést jelentettek be az országban.

A kötvényhozamoknál az év elején még hozamemelkedést lehetett látni, a magyar kötvénypiac is a nemzetközi hangulattal mozgott párhuzamban. Az utóbbi hónapokra azonban már inkább a hozamcsökkenés volt a jellemző, nemzetközi és hazai viszonylatban is. Kapcsolódó cikkünk 2024. 10. 01. Ezekkel a befektetésekkel lehetett igazán nagyot szakítani a tőzsdén Ahogy arról később is szó lesz, jó befektetésnek bizonyult idén az arany és az ezüst, hiszen mindkét nemesfém menedék eszközként funkcionált a felerősödött recessziós félelmek közepette. Az ezüst ráadásul ipari fém is, amely a zöld átállás szempontjából kiemelten fontos. Íme a legjobban teljesítő befektetési alapok listája Az összességében továbbra is jó tőkepiaci környezetben a hazai befektetési alapok első kilenc havi hozama is bizalomkeltő, folytatódott a tavaly látott erős teljesítmény idén is. Külön érdemes kiemelni az árupiaci- és a részvényalapok kategóriáját, mivel a top15-ös listát szinte végig dominálják. Látható, hogy a legjobban teljesítő 15 alap közé való bekerüléshez 20% feletti hozamok kellettek a harmadik negyedévvel bezárólag, a listára a már említett árupiaci- és a részvényalapok mellett csak egy abszolút hozamú alap tudott felférni. Ezek között is a részvényalapok voltak túlsúlyban, de a fejlett piaci kitettség mellett a magyar piacra fogadó alapokkal is szép hozamokat lehetett idén eddig keresni. A legjobb forintos, lakossági sorozat a Hold Alapkezelő Platina Delta Alap A sorozata lett 33,7%-os idei eddigi (YTD) hozammal. Ezt az Erste Alapkezelő Arany Alapok Alapja követte 28,9%-os eddigi hozammal, a harmadik helyen pedig az OTP Török Részvény Alap A sorozata végzett 28,5%-os teljesítménnyel. A legjobban teljesítő alapok tehát messze jobb hozamokat értek el kilenc hónap alatt, mint amit a legtöbb lakossági állampapír egy évre tud kínálni. Sőt, még az év elején érvényes állampapír-kamatoknál is jobban teljesítenek már most egyes befektetési alapok. Kapcsolódó cikkünk 2024. 09. 27. Fájó döntés született a lakossági állampapírokról, de egy titkos favoritba még most is érdemes lehet pénzt rakni 2024. 09. 26. Hoppá! Csökkentik több lakossági állampapír kamatát! 2024. 09. 26. Új információ derült ki a prémium állampapír kamatáról 2024. 09. 24. Jön az újabb állami pénzeső: százmilliárdok hullanak a magyarokra hamarosan 2024. 09. 06. Nesze neked, új szuperállampapír: százmilliárdokat tartanak a magyarok egy értelmetlenné vált befektetésben A táblázatokban minden esetben a forintos, lakossági sorozatok hozamadatait szerepeltettük. Minden alap esetében csak egy, lehetőség szerint az A sorozatot tüntettük fel. Fontos hangsúlyozni, hogy a múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve. A 15 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági befektetési alap sorozatok Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon (Ft) YTD Tavalyi hozam Platina Delta A Hold Abszolút hozamú 2 684 530 230 33,7% 37,3% Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF Erste Árupiaci 63 963 021 28,9% 3,2% OTP Török Részvény A OTP Részvény 2 590 092 704 28,5% -5,2% Erste Arany Alapok Alapja HUF Erste Árupiaci 11 427 172 649 28,2% 2,4% Eurizon Arany Alapok Részalapja Eurizon Árupiaci 5 978 809 897 25,6% 19,0% MBH Arany Alapok Alapja A MBH Árupiaci 2 426 074 904 25,4% 19,7% K&H Ázsia Alap KBC AM Részvény 5 607 724 078 24,8% -2,3% Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény A Erste Részvény 12 853 417 473 22,0% 42,8% BUX ETF OTP Részvény 3 837 192 613 21,4% 36,5% MBH Globális Biztosítói Részvény A MBH Részvény 1 315 216 181 21,3% 3,5% MBH Észak-Amerikai Részvény MBH Részvény 9 961 847 805 21,2% 9,3% Eurizon Indexkövető Részalap HUF-BGTP Eurizon Részvény 3 844 824 541 21,1% - Generali Mustang ESG A Generali Részvény 14 275 890 939 20,6% 13,6% Allianz Hazai Indexkövető Alap Allianz Részvény 3 817 698 586 20,2% 35,3% Diófa Jövőkép ESG Részvény Gránit Részvény 1 932 814 360 20,1% 13,1% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2024.09.30-ig A legnagyobb vagyont kezelő, forintos befektetési alapok közé 294 milliárd forint kezelt vagyon alatt nem lehetett bekerülni, a legnagyobb ügyfélpénzeket az elsősorban tavalyi brutális tőkebeáramlásnak köszönhetően az OTP Optima A sorozata kezelte szeptember végén, több mint 1200 milliárd forintos kezelt vagyonnal.

sorozata kezelte szeptember végén, több mint 1200 milliárd forintos kezelt vagyonnal. Ezt követte az Erste Ingatlan T sorozata 709 milliárd feletti eszközértékkel, majd

sorozata 709 milliárd feletti eszközértékkel, majd az OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény alap 536 milliárddal. A listát láthatóan a rövid kötvényalapok uralják, az idei eddigi hozamok szempontjából a rövid kötvényalapok teljesítettek a legjobban, bár az élen két alap is fej-fej mellett szerepel: az OTP Optima A sorozata és az Erste Ingatlan T sorozata is 5,6%-os hozammal. Az alábbi hozamok alapján azonban látható, hogy a legnagyobb pénzeket kezelő sorozatok korántsem tartoznak a legjobb hozamot felmutató alapok közé. A 10 legnagyobb forintos, lakossági befektetési alap sorozat hozamadatai* Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon (Ft) YTD Tavalyi hozam OTP Optima A OTP Rövid kötvény 1 211 295 409 890 5,6% 16,7% Erste Ingatlan T Erste Ingatlan/Közvetlen 709 416 783 157 5,6% 14,8% OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény OTP Rövid kötvény 536 372 915 565 5,4% 15,2% OTP Ingatlan A OTP Ingatlan Ingatlan/Közvetlen 506 821 379 886 4,1% 12,3% MBH Bonitas Kötvényalap MBH Rövid kötvény 439 337 302 818 5,1% 15,1% K&H Állampapír felelős befektetés KBC AM Rövid kötvény 409 465 419 022 5,1% 15,9% Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja Erste Vegyes/Kiegyensúlyozott 390 384 910 869 5,1% 14,7% Eurizon Start Tőkevédett Részalap Eurizon Tőkevédett 376 985 234 455 4,6% 10,6% OTP Prémium Pénzpiaci A OTP Pénzpiaci/Egyéb 303 585 434 764 5,0% 13,1% Erste Nyíltvégű Bázis Erste Rövid kötvény 294 993 428 179 4,9% 14,7% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2024.09.30-ig Taroltak az abszolút hozamú-, árupiaci- és részvényalapok Megnéztük kategóriánként is, hogyan teljesítettek az első három negyedévben a forintos, lakossági alapok. Abszolút hozamú alapok Az egyik legjobb idei eddigi teljesítményt kétségkívül az abszolút hozamú alapok mutatták fel, a top3 alap ez esetben 19% felett hozott eddig a befektetőinek, igaz, a top10-ben szereplő sorozatok többsége tavaly is szép teljesítményt ért el. A listát egyértelműen a Hold Alapkezelő alapjai uralják, csak elvétve találunk a legjobb 10 között OTP-s és MBH-s alapot. A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági abszolút hozamú alap sorozat Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon (Ft) YTD Tavalyi hozam Platina Delta A Hold Abszolút hozamú 2 684 530 230 33,7% 37,3% OTP Trend Alap A OTP Abszolút hozamú 42 536 937 905 19,5% 8,3% ADÜTON Származtatott Alap A Hold Abszolút hozamú 9 646 574 275 19,2% 12,3% Platina Béta Hold Abszolút hozamú 2 981 541 209 17,6% 30,1% HOLD Beat Származtatott Hold Abszolút hozamú 1 971 101 012 17,1% 34,9% Platina Gamma Hold Abszolút hozamú 6 309 368 506 15,9% 9,5% MBH Centrál Abszolút Hozamú MBH Abszolút hozamú 4 340 041 694 14,9% 24,7% Palomar Származtatott A Hold Abszolút hozamú 517 311 913 14,1% 14,4% HOLD Rubicon Származtatott Alap Hold Abszolút hozamú 54 419 897 057 14,1% 26,2% Citadella Származtatott B Hold Abszolút hozamú 3 706 258 527 13,4% 25,6% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2024.09.30-ig Árupiaci alapok Az árupiaci alapok között idén eddig az aranyba fektető alapok teljesítettek messze a legjobban, az Erste alapjai eddig 28% felett hoztak, de 20% felett van az Eurizon és az MBH arany alapja is. A nyersanyag alapokba fektetőknek jó hír, hogy a tavalyi bukókat az alapok egész szépen ledolgozták, a mostani geopolitikai feszültségek közepette még újabb löketet is kaphatnak. A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági árupiaci alap sorozatok Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon (Ft) YTD Tavalyi hozam Erste Arany Alapok Alapja DPM Erste Árupiaci 63 963 021 28,9% 3,2% Erste Arany Alapok Alapja Erste Árupiaci 11 427 172 649 28,2% 2,4% Eurizon Arany Alapok Részalapja Eurizon Árupiaci 5 978 809 897 25,6% 19,0% MBH Arany Alapok Alapja A MBH Árupiaci 2 426 074 904 25,4% 19,7% VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A VIG Árupiaci 328 269 468 9,8% - Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A Raiffeisen Árupiaci 1 414 772 107 9,5% -17,5% K&H Nyersanyag HUF KBC AM Árupiaci 3 103 779 854 8,7% -6,5% Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja Eurizon Árupiaci 3 547 085 665 8,2% -12,6% MBH Nyersanyag Származtatott Alap MBH Árupiaci 914 267 072 5,1% 1,9% MBH Hagyományos Energia Alap MBH Árupiaci 1 070 136 234 -1,5% 0,8% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2024.09.30-ig Ingatlanalapok Az ingatlanalapoknál egyelőre nem beszélhetünk 10% feletti hozamokról, de azért itt sincs ok a panaszra: a legjobb teljesítmények 6-8% között alakultak. Az MBH Ingatlan Alap több mint 8%-ot ért el, ezzel felülteljesítve a piacot, az MBH alapján kívül az Erste alapjai és egy OTP alap tudott még 5% feletti hozamot felmutatni. A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági ingatlanalap sorozatok Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon (Ft) YTD Tavalyi hozam MBH Ingatlan MBH Ingatlan/Közvetlen 12 818 520 425 8,2% 16,6% Erste Ingatlan Alap M180 Erste Ingatlan/Közvetlen 32 736 310 715 5,9% - Erste Ingatlan Alap T180 Erste Ingatlan/Közvetlen 16 809 803 785 5,6% 14,8% Erste Ingatlan T Erste Ingatlan/Közvetlen 709 416 783 157 5,6% 14,8% OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja OTP Ingatlan Ingatlan/Közvetett 13 123 409 608 5,1% 15,0% Európa Ingatlan A Európa Ingatlan/Közvetlen 22 330 346 390 4,5% 2,7% MPT Ingatlan A Gránit Ingatlan/Közvetlen 260 389 547 740 4,3% 12,9% OTP Ingatlan A OTP Ingatlan Ingatlan/Közvetlen 506 821 379 886 4,1% 12,3% OTP Ingatlanbefektetési B OTP Ingatlan Ingatlan/Közvetlen 5 657 842 550 3,8% - OTP PRIME Alap OTP Ingatlan Ingatlan/Közvetlen 67 273 442 371 3,1% 13,0% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2024.09.30-ig Kötvényalapok A kötvényalapok között idén eddig tarolnak a szabad futamidejű kötvényalapok, ezek között is főként a vállalati kötvényalapok teljesítettek jól. Kiemelkedik az OTP EMEA alap 10,7%-os idei eddigi hozamával, ezt a VIG Globális Feltörekvő Piaci B sorozat követte 8,9%-kal, majd szintén a VIG Lengyel Kötvény alap A sorozata 8,7%-kal. Bár tavaly a hosszú kötvények teljesítménye emelkedett ki, idén eddig nem tudtak jelentősebb hozamot felmutatni, ennek okaira fentebb már kitértünk a kötvénypiaci hozamok volatilitásánál. A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági kötvényalap sorozatok Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon (Ft) YTD Tavalyi hozam OTP EMEA Alap OTP Szabad futamidejű 5 082 593 002 10,7% 14,2% VIG Globális Feltörekvő Piaci B VIG Szabad futamidejű 44 330 552 8,9% 14,6% VIG Lengyel Kötvény A VIG Hosszú kötvény 221 483 475 8,7% 15,9% Erste Magyar Kötvény Erste Rövid kötvény 2 455 498 287 8,6% - MBH High Yield Vállalati Kötvény MBH Szabad futamidejű 5 049 244 929 8,4% 21,1% Eurizon Globális Vállalati Kötvény Eurizon Szabad futamidejű 6 846 402 004 8,1% 4,8% MBH Feltörekvő Piaci Kötvény MBH Szabad futamidejű 20 556 426 812 7,9% 5,3% MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény MBH Szabad futamidejű 2 488 892 577 7,6% 0,5% OTP Stratégiai Euró Kötvény B OTP Szabad futamidejű 15 692 546 075 7,5% - Amundi Rugalmas Kötvény Z Amundi Szabad futamidejű 4 161 023 790 7,4% 23,7% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2024.09.30-ig Pénzpiaci alapok Forintos sorozatokból jelenleg csak két pénzpiaci alapot találunk, ezek közül az első három negyedévben az OTP alapja teljesített jobban 5%-kal, ezt követi 4,8%-os eddigi hozammal a VIG alapja. A forintos, lakossági pénzpiaci alap sorozatok idei hozama Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon (Ft) YTD Tavalyi hozam OTP Prémium Pénzpiaci A OTP Egyéb pénzpiaci 303 585 434 764 5,0% 13,1% VIG Pénzpiaci A VIG Egyéb pénzpiaci 14 579 953 880 4,8% 13,9% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2024.09.30-ig Részvényalapok Az abszolút hozamú és árupiaci alapok mellett a részvényalapok tudtak eddig idén vonzóbb hozamokat felmutatni. A legjobb teljesítményt felmutató részvényalapok között vegyes a kép, a fejlődő piacoktól a magyar tőzsdén át a fejlett piacokig többféle stratégiával is találkozhatunk. Az első három helyen végző sorozatok mindegyike 22% vagy a feletti hozamnál tartott szeptember végén, a legjobb teljesítményt közülük a vizsgált időpontig az OTP Török Részvény A sorozata érte el 28,5%-kal. A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági részvényalap sorozatok Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon (Ft) YTD Tavalyi hozam OTP Török Részvény A OTP Részvény 2 590 092 704 28,5% -5,2% K&H Ázsia Alap KBC AM Részvény 5 607 724 078 24,8% -2,3% Erste Stock Hungary Indexkövető A Erste Részvény 12 853 417 473 22,0% 42,8% BUX ETF OTP Részvény 3 837 192 613 21,4% 36,5% MBH Globális Biztosítói Részvény A MBH Részvény 1 315 216 181 21,3% 3,5% MBH Észak-Amerikai Részvény MBH Részvény 9 961 847 805 21,2% 9,3% Eurizon Indexkövető Részalap HUF-BGTP Eurizon Részvény 3 844 824 541 21,1% - Generali Mustang ESG A Generali Részvény 14 275 890 939 20,6% 13,6% Allianz Hazai Indexkövető Allianz Részvény 3 817 698 586 20,2% 35,3% Diófa Jövőkép ESG Részvény Gránit Részvény 1 932 814 360 20,1% 13,1% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2024.09.30-ig Tőkevédett alapok A hozamkörnyezet emelkedésével párhuzamosan tavaly ismét fókuszba kerültek a tőke- és hozamvédett alapok, ezek között idén is találni jó hozamot adó konstrukciókat. Az Eurizon Telekommunikáció alap például közel 13% hozamot ért el szeptember végéig, ezzel megelőzve a második helyen befutó OTP Megatrend II. Alap 11,4%-át. A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági tőkevédett alap sorozatok Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon (Ft) YTD Tavalyi hozam Eurizon Telekommunikáció Eurizon Tőkevédett 4 083 187 201 12,9% - OTP Megatrend II. Alap OTP Tőkevédett 11 504 715 618 11,4% - K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 KBC AM Tőkevédett 3 064 115 918 9,5% 19,9% Eurizon Nemzetközi Vállalatok Eurizon Tőkevédett 3 827 304 695 7,8% - OTP Energiatrend Alap OTP Tőkevédett 3 650 381 863 6,3% - Eurizon Európai Csillagok Eurizon Tőkevédett 4 109 408 844 6,1% - Eurizon Mesterséges Intelligencia Eurizon Tőkevédett 3 223 683 049 5,4% - Eurizon 30 Tőkevédett Eurizon Tőkevédett 13 140 955 630 5,3% 20,7% Eurizon Bankszektor Tőkevédett Eurizon Tőkevédett 3 138 182 106 5,2% 30,6% OTP Megatrend Alap OTP Tőkevédett 1 403 899 779 4,8% - Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2024.09.30-ig Vegyes alapok Idén eddig a vegyes alapok is kifejezetten jó szériát tudhatnak maguk mögött, a legjobb hozamokat felmutató sorozatok rendre 13-18% körüli teljesítményt értek el idén, a legjobb hozamok az OTP céldátum alapjaihoz köthetőek. A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági vegyes alap sorozatok Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon (Ft) YTD Tavalyi hozam OTP Céldátum 2050 AFA A OTP Dinamikus 395 704 871 17,7% 11,3% OTP Céldátum 2045 AFA A OTP Dinamikus 251 270 494 17,3% 11,6% OTP Céldátum 2040 AFA A OTP Dinamikus 242 136 440 16,5% 11,6% OTP Céldátum 2035 A OTP Dinamikus 355 201 731 14,9% 11,6% Amundi Diszruptív Vegyes A Amundi Kiegyensúlyozott 5 676 361 377 14,3% 22,9% HOLD 3000 Nyíltvégű A Hold Kiegyensúlyozott 20 012 239 820 13,7% 31,1% Accorde Techno Részalap Accorde Kiegyensúlyozott 2 267 572 13,7% 33,8% K&H válogatott iram alapok alapja KBC AM Dinamikus 75 661 937 397 13,7% 13,5% K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres KBC AM Dinamikus 5 425 753 409 13,7% 13,5% Amundi Klímatudatos ESG Amundi Kiegyensúlyozott 3 542 065 353 13,2% 6,0% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2024.09.30-ig Származtatott alapok A származtatott alapok között az első három helyen látunk 10% feletti teljesítményeket az első kilenc hónapra nézve, ezek közül kettő a K&H-hoz, egy a Hold Alapkezelőhöz kötődik. A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági származtatott alap sorozatok Alap neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon (Ft) YTD Tavalyi hozam K&H telekommunikáció rugalmas 3 KBC AM Származtatott 1 655 700 695 16,0% 19,1% K&H telekommunikáció rugalmas 2 KBC AM Származtatott 3 533 532 666 15,3% 17,6% SUI GENERIS 1.1 Származtatott Hold Származtatott 1 811 118 019 10,6% 22,0% K&H tőkevédett erős Európa KBC AM Származtatott 1 986 290 879 8,6% 20,4% Artemisz Megatrend Származtatott A Equilor Származtatott 41 241 647 7,2% - EQUILOR Wealth Office Származtatott A Equilor Származtatott 828 883 845 6,0% - Takarék FHB Származtatott Alap Gránit Származtatott 538 242 762 5,8% 13,2% Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Accorde Származtatott 9 434 406 754 4,5% 12,5% Artemisz Kötvény Származtatott A Equilor Származtatott 314 614 145 3,9% - Reverse Max B Marketprog Származtatott 2 113 755 3,1% 11,0% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2024.09.30-ig A címlapkép illusztráció. 