Nincs megállás a kínai tőzsdén, kilőttek az ingatlanrészvények

A vezető hongkongi tőzsdeindex, a Hang Seng több mint 6 százalékot ralizott a tegnapi kereskedési szünnap után ma reggel, szektorszinten az ingatlanipari vállalatok teljesítettek messze a legjobban, a Hang Seng Mainland Properties Index több mint 14%-ot emelkedett. A Longfor Group Holdings tett hozzá a legtöbbet az emelkedéshez, a részvény több mint 25 százalékot ralizott.

Más ingatlanfejlesztők papírjai is azonban ennél is nagyobbat ugrottak, a Shimao Group 87% feletti, a Kaisa Group 40,48%-os emelkedést ért el. A China Overseas Land & Investment 12,31%-kal, a China Vanke 39,6%-kal erősödött, míg a Hang Lung Properties és a China Resources Land is 10% körüli növekedést mutatott.

A hétvégén több kínai nagyváros, köztük Guangzhou, Sanghaj és Sencsen, könnyítő intézkedéseket vezetett be a lakásvásárlók bizalmának növelése érdekében. Ezek az intézkedések a vásárlási korlátozások enyhítésétől az adófizetési időszak csökkentéséig terjednek. Az elmúlt napokban több gazdaságélénkítő lépést jelentett be Kína, többek között

döntöttekaz ingatlanszektor stabilizálásáról:

5300 milliárd dollárnyi jelzáloghitel kamatának mérséklését tették lehetővé és egyúttal enyhítették a második ingatlanvásárlásra vonatkozó szabályokat, továbbá felszólították a kereskedelmi bankokat, hogy október 31-ig mérsékeljék a meglévő jelzáloghitelek kamatlábait legalább 30 bázisponttal a jegybank hitelkamatlába alá.

A Morgan Stanley elemzői szerint bár ezek az intézkedések segíthetnek stabilizálni az ingatlanpiacot, az ingatlanárak emelkedő pályára állítása és a kereslet élénkítése továbbra is kihívást jelent.

