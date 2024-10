Visszafogott őszi kínálat a hazai aukciós piacon

Mindez persze a nemzetközi és a hazai műtárgypiac utóbbi hónapjainak fényében nem meglepő; az okok sokrétűek és ezért feltételezhető, hogy a remélt fellendülés sem egyik napról a másikra fog bekövetkezni. Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy a gondok főként a piac csúcsszegmensét érintik, ami a nemzetközi piacon az egymillió dollár vagy euró, míg a hazain talán az 50 millió forint feletti tételeket jelenti és bár ezek a tételek valóban a forgalom jelentős részét generálják és a szakmai, valamint a közfigyelem középpontjában állnak, megritkulásuk a gyűjtők többségét nem érinti közvetlenül.

A beadói kedv erősen visszafogott, ami az aukciósházakat itthon is stratégiájuk átgondolására készteti.

Több nagyobb ház ki is hagyja, vagy egy kisebb online aukcióval tudja le az őszi szezont és máris a nálunk hagyományosan nagyobb forgalmú téli aukciókra koncentrál. Nem hátrálnak ugyanakkor a kisebb, menetrendszerű gyakorisággal árverező házak és piacra lép, rendszerint online aukciókkal, néhány új szereplő is.

A legnagyobb érdeklődés ezúttal is a Kieselbach Galéria és a Virág Judit Galéria árveréseit előzi meg. A „két nagy” számára nemcsak a náluk megszokott és ezért tőlük már elvárt minőségű kínálat biztosítása okozhatott gondot, hanem az árazás is, ami a kikiáltási árakat éppúgy érinti, mint a becsértékeket. A dilemmát az jelenthette, hogy hozzáigazítsák-e ezeket a némileg komorabb realitásokhoz, vagy bízzanak abban, hogy a vásárlói kedvet a negatív fejlemények a beadói kedvnél kisebb mértékben befolyásolják. Egészen kiemelkedő, életművi jelentőségű alkotások ezúttal csak elvétve kerülnek kalapács alá, a középmezőny viszont elég sűrű és, főként a Kieselbach Galériánál, nagy számban lehet licitálni olyan alkotók munkáira is, akik, legalábbis eddig, inkább csak szűk szakmai körökben voltak ismertek. Érdekes lesz majd megfigyelni, hogy a közkedvelt és keresett mesterek szűkebb kínálata mellett mennyire lesz erős a gyűjtőkben a késztetés újabb alkotók munkáinak kollekciójukba történő beemelésére és kikben látnak fantáziát befektetési szempontból is.

Időrendi sorrendben haladva, kezdjünk a Kieselbach Galériával, mely szeptember 11-én a már hagyományossá vált monstre kínálattal jelentkezik; ezúttal 264 tétel kerül kalapács alá. A felsorolás élére Rippl-Rónai József Reithoffer néni ciniákkal című, kartonra festett 1899-es olajképe kívánkozik, mely a mű születésének idején ugyancsak Párizsban időző neves amerikai mester, James McNeill Whistler hatását tükrözi. A kép viszonylag ritkán került a nagyközönség elé – utolsó kiállítási szerepléseként az árverési katalógus a Magyar Nemzeti Galéria 1961-es, a művész születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett tárlatát említi. A festmény megfordult Bedő Rudolf nevezetes magángyűjteményében és mivel védett, továbbra is egy hazai gyűjteményt gazdagíthat majd. Kikiáltási ára 80 millió forint, a leütést 100-150 millió között várja a galéria.

Rippl-Rónai József: Reithoffer néni ciniákkal című 1899-es olajképe 80 millió forintról indul a Kieselbach Galéria árverésén. A Kieselbach Galéria jóvoltából.

További hét tétel – Vaszary János három, Czóbel Béla, Perlrott Csaba Vilmos és Schönberger Armand egy-egy alkotása – indul még 40 millió forint feletti kikiáltási árról, e művek mindegyike a XX. század első harmadában született. Közülük Czóbel Béla berlini korszakának egyik kiemelkedő alkotását, az 1922 körül készült Műterembelső vitorlásokkal-t emeljük ki, mellyel az utóbbi 15 évben két szentendrei kiállításon is találkozhattak a múzeumlátogatók. Az olajképet 75 millió forintról indítják, a becsértéket a 90-140 millió forint közötti sávban határozták meg.

Czóbel Béla 1922 körül született festménye, a Műterembelső vitorlásokkal 75 millió forintról indulva várja a liciteket a Kieselbach Galéria aukcióján. A Kieselbach Galéria jóvoltából.

A XX. század második felében született művek között 28 millió forinttal Kassák Lajos kései, 1965 körüli Kompozíció sárga ívvel című olajképe indul a legmagasabb kikiáltási árról; a mű Nagy Pál Bécsben, illetve Buenos Airesben őrzött legendás gyűjteményét gazdagította és az ő leszármazottai révén került vissza Magyarországra. Most 40-70 millió forintot várnak érte. Bizonyára a Magyar Nemzeti Galériában rendezett életmű-kiállítása által generált figyelem is szerepet játszik abban, hogy ezúttal Anna Margittól öt munka is kalapács alá kerül; a kikiáltási áraik széles skálán, 650 ezer és 18 millió forint között mozognak. A kortársak között Hantai Simon két munkája, az 1969-es Etűd és az öt évvel korábbi Kristály kompozíció válthatja ki a legnagyobb érdeklődést; induló áruk egyaránt 12 millió forint. A kortárs kínálatot többek között Kelemen Károly, efZámbó István, Váli Dezső, Fehér László, Konok Tamás, Hencze Tamás és Fajó János munkái gazdagítják.

Hantai Simon pliage technikával készült 1969-es Etűdje 12 milliós kezdőárat kapott a Kieselbach Galériánál. A Kieselbach Galéria jóvoltából.

A Virág Judit Galéria szűkebb, 175 tételt felvonultató október 15-i árverésén négy tételnek is esélye lehet a napi rekordár elérésére. A legmagasabbról, 65 millió forintról Vaszary János Virágrendezés című 1909-es vászna indul. A hétköznapi élet békés, szinte idilli pillanatát megörökítő olajkép Pierre Bonnard és Édouard Vuillard hasonló témájú munkáira emlékeztet. A festményre, mely a Magyar Nemzeti Galéria életmű-kiállítása után 2017-ben a Virág Judit Galéria Párizs-Budapest 1890-1960 című tárlatán is szerepelt, 65 millió forintos kikiáltási árról indulva lehet majd licitálni; a becsérték 100-150 millió forint.

Vaszary János Virágrendezés című olajképe (1909) 65 millió forinton kezd a Virág Judit Galéria árverésén. A Virág Judit Galéria jóvoltából.

Ennél jóval tágabb határok, 100-200 millió forint között határozta meg a galéria Munkácsy Mihály 1888-1890 között Párizsban festett zsánerképe, a téma romantikus érzelmi töltetét az új színlátás modernizmusával egyesítő Rendezvous az ablaknál becsértékét. A Franciaországban született festmény, mely előbb Munkácsy párizsi műkereskedője, Charles Sedelmeyer gyűjteményébe, majd egy bécsi aukció után egy svájci kollekcióba került, minden bizonnyal már 1914 után Magyarországra érkezett, s mivel időközben védettséget kapott, itt marad a mostani aukció után is. A festmény kikiáltási ára 40 millió forint.

Munkácsy Mihály Rendezvous az ablaknál (1888-1890 körül) című festményére 40 millióról indulva lehet licitálni a Virág Judit Galériánál. A Virág Judit Galéria jóvoltából.

Munkácsyhoz hasonlóan 40 millió forintról indul Czigány Dezső 1920 körül festett, 70-100 millióra taksált Csendélete is. A korai magyar modernizmus egyik legjelentősebb mesterének életművében kiemelt helyet foglalnak el a csendéletek, melyekhez a kezdeti inspirációt Cezanne munkássága adta. Kondor Béla gyűjtőinek figyelmét aligha kerüli el a művész 1961-es kisméretű olajképe, az Apáca és a pap, mely a XIV-XV. századi itáliai és a XV-XVI. századi németalföldi szentkép- és portréfestészet hagyományait eleveníti fel és értelmezi újra. A festményt a galéria 36 millió forintról indítja, a becsérték 60-80 millió forint. Megemlítjük még Mattis Teutsch János 1930 körüli aktos kompozícióját; a nagyméretű olajtempera 16 millió forintos induló árat és 24-36 milliós taksát kapott.

Kondor Béla 1961-es munkája, az Apáca és a pap 36 millió forintról indulva várja a liciteket a Virág Judit Galériánál. A Virág Judit Galéria jóvoltából.

Bár a galéria novemberben önálló Zsolnay, illetve kortárs aukciót is rendez, mindkét kategória helyet kapott a mostani árverésen is. A Zsolnay-munkák közül kiemelkedik egy 1910-es, 3 millió forintról indított Nabis váza, míg a kortárs alkotások közül Gyarmathy Tihamér Változások III. című 1988-as olajképét említjük. A festmény induló ára 2,2 millió, becsértéke 3-4 millió forint.

