Részvényundor alakult ki az európai autóiparban, most kell beszállni?

A Kínából importált elektromos autókra kivetett EU-s büntetővámok megszavazása után rövid időre felpattantak az autógyártók részvényei, de ez valószínűleg nem sokat enyhít a szektorban kitettséggel rendelkező befektetők fájdalmain. Ha csak a híráramlást nézzük, bőven van ok a pesszimizmusra: egymás után adtak ki az elmúlt hónapokban profit warningokat a nagy európai autógyártók, felmerült a gyárbezárások lehetősége, és a vállalati mérlegekkel kapcsolatos aggodalmak is egyre nőnek. A negatív befektetői megítélés miatt mondhatni, hogy részvényudor alakult ki az autóipari papírok körül.

Rossz hírek, eső árfolyamok

Bár az elsődleges piaci reakció a büntetővámokra pozitív volt, a blokk döntésének implikációi a gyártók üzletmenetére koránt sem biztos, hogy az lesz. Sok európai autógyártó ellenezte a büntetővámok kivetését, mivel azok potenciálisan eszkalálhatják az EU-Kína között kialakulóban lévő kereskedelmi háborút. Ez azért is kedvezőtlen a gyártók számára, mert többnek továbbra is Kína a legfontosabb piaca, a német gyártók például adózás előtti eredményük 30-45 százalékát ott szerzik. Az olyan német gyártók, mint a BMW, a Volkswagen és a Mercedes-Benz néhány más módon is érintettek lehetnek, hiszen jelentős autógyárakat hoztak létre Kínában, és részesülnek a kínai támogatásokból és juttatásokból, például az olcsóbb földterületekből, valamint a viszonylag lazább adószabályozásokból. Most azzal a kockázattal kell szembenézniük a gyártóknak, hogy Peking saját vámokat vet ki az európai autókra, miközben a cégek milliárdokat ölnek az elektromos járművek gyártására.

Ráadásul ez csak az egyik Kínához kapcsolódó probléma, hiszen a világ legnagyobb autópiacán (és a világ más részein is) egyre dominánsabbak a helyi gyártók és folyamatosan szerzik meg a piacot a külföldiektől. A UBS legfrissebb elemzésében visszavágta a termelési és értékesítési előrejelzését, így jövőre mindössze 1 százalékos bővülés jöhet, de ebben a prognózisban a globális gyártók növekedése nulla, miközben a kínaiak piaci részesedést szereznek.

Mindeközben a gyártók a Mercedes-Benztől az Aston Martinig sorozatos profit warningokat adtak ki, a Stellantis negatív szabad cash flow-t vár a második félévre, a Volkswagen pedig története során először fontolgat németországi gyárbezárásokat.