Nagy bajban vannak a német autógyártók Kínában, kisöprik őket a piacról

A kínai autóipar fejlődése komoly kihívás elé állítja a német autógyártókat, amelynek nem csak az európai piacon kell megküzdeniük az újonnan megjelenő gyártókkal, hanem a kínai piacon is helyt kell állniuk. Utóbbi azonban nem könnyű, több gyártó is hangot adott már a világ legnagyobb autópiacon tapasztalt nehézségeknek, a napokban a BMW és a Mercedes-Benz is profit warningot adott ki, részben a kínai piac gyengesége miatt. A UBS legfrissebb elemzése szerint az elindult folyamatok jelentős változásokat, sőt, egyenesen paradigmaváltást hozhatnak az európai gyártók kínai működésében.