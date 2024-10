Jön a régió legnagyobb nemzetközi kortárs vására Budapesten

30 ország mintegy 100 kiállítója vesz részt 2024. október 17. és 20. között Közép- és Kelet-Európa legnagyobb kortárs képzőművészeti vásárán.

Az Art Market Budapest a több ezer műalkotást bemutató kiállítási anyag, Magyarország leggazdagabb művészeti válogatása mellett több, mint 50 kísérőprogrammal várja a közönséget,

köztük olyan jelentőségű eseményekkel, mint az Art Photo Budapest, Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vására, az Inside Art nemzetközi konferencia, vagy a sCulture elnevezésű szoborpark. Az ezúttal 14. alkalommal megnyíló seregszemle visszatér Európa egyik legszebb, a látogatók kiszolgálására egyedülállóan alkalmas kiállítóhelyére, a Millenárisra.

Art Market Budapest. Forrás: Art Market Budapest

Az Art Market Budapest és partnerei jóvoltából Budapest októberben Európa legvonzóbb művészeti találkozóhelyeként fogadhatja a látogatókat. Miközben a vásár továbbra is a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál kiemelt képzőművészeti partnere, az idei évben első alkalommal az újjászerveződő Budapest Design Week programjához is társrendezvényként kapcsolódik annak érdekében, hogy a hazai kortárs művészeti élet három meghatározó tényezőjének közös fellépése tovább növelje Budapest kulturális turisztikai vonzerejét.

Az Art Market Budapest kifejezett törekvése és egyben egyik fő attrakciója, hogy a hazai műtárgypiacon folyamatosan hozzáférhető alkotók mellett a kiemelt figyelmet a látogatók különleges élményhez juttatása és a közönség bővítése érdekében kiemelkedő színvonalú, de kevésbé ismert művészekre és életművekre irányítja. Mindemellett a vásárra a világ 4 kontinenséről érkező résztvevők között ezúttal a legnagyobb kiállítási standokat épp Magyarország két legjelentősebb kortárs galériája, az alapításának hamarosan 30. évfordulóját ünneplő Várfok, és a felső kategóriás nemzetközi vásárok egyetlen rendszeres hazai szereplője, az acb galéria foglalja el.

Art Market Budapest. Forrás: Art Market Budapest

A szervezők ezúttal is olyan kiállítási anyaggal és programokkal készülnek, amelyek egyaránt nyújtanak majd emlékezetes, szórakoztató látogatói élményt, és egyúttal olyan nemzetközi folyamatokra, jelenségekre irányítják a figyelmet, amelyek az ínyenc műértők érdeklődését is felkeltik, és jó példaként, modellként szolgálhatnak a hazai művészeti szereplők számára is.

Így kiemelt figyelmet kap a művészet helye az ingatlanfejlesztések, az épített környezet kontextusában. Miközben a Building on Art címen szervezett szakmai találkozó megteremti a művészettel való találkozás lehetőségét a tervezők, építészek, az ingatlanszakmai ökoszisztéma szereplői számára, a közösségi terekben megjelenő művészet hatásának és gazdagságának illusztrálására látványos szoborpark kerül kialakításra a Millenáris épületei között. A kiállítási élmény szintén különösen izgalmas és szakmailag releváns elemeként a képzőművészet és a formatervezés közötti kapcsolat, a két alkotói terület egyre látványosabb összefonódása is kitüntetett szerepet kap a kiállítóterekben.

Az Art Market Budapestnek ezúttal is hangsúlyos komponense lesz a fotográfia. A szervezők meggyőződése szerint a fotóművészet a kulturális országimázs egyik alappillére, a vásár fotószekciója Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vásáraként erősíti meg Magyarország pozícióját a nemzetközi fotóművészeti életben. Az idei Art Market Budapest hazai és nemzetközi szereplők bevonásával André Kertész születésének 130. évfordulóját ünnepli, Kertész életművének máig érvényesülő hatását részben a kiállítási anyag egy része, részben pedig egy nemzetközi konferencia mutatja be.

Forrás: Art Market Budapest

Címlapkép: Art Market Budapest, Millenáris. Forrás: Art Market Budapest

