Lemaradtál az Nvidiáról? Mutatunk egy részvényt, amibe még nem késő beszállni!

Ahogy arra múlt heti elemzésünkben már figyelmeztettünk, nagy emelkedés jött az Nvidiánál, ennek köszönhetően pedig június óta először tudott új történelmi csúcson zárni a vállalat részvényeinek árfolyama. Most ismét mutatunk egy olyan részvényt, amelyben nagy emelkedés jöhet a következő hetekben, ráadásul ez papír azok számára is megfelelő választás lehet, akik lemaradtak a mostani Nvidia-raliról. De melyik ez a részvény is mit érdemes tudnunk róla? Lássuk! Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.