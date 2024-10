Műgyűjtés, vagyontervezés, befektetés – Hamarosan jön a VI. Műtárgybefektetési Konferencia

A sikerhez vezető út titka a műgyűjtésben is az alapos felkészülés. Ehhez nyújt érdemi segítséget a műtárgy.com, a hazai műpiac vezető információs portálja által immár hatodik alkalommal meghirdetett Műtárgybefektetési Konferencia. A műgyűjtők és a műkereskedők számára egyaránt sok hasznos ismeretet nyújtó és konzultációs lehetőséget is kínáló konferencia november 7-én ezúttal is a jól bevált helyszínen, a MÜPA auditóriumában kerül megrendezésre.

A gyűjtők egymást is árgus szemel figyelik, a műkereskedők pedig szeretnének minél többet megtudni arról, milyen indíttatásból, milyen gyakran, hol és mit vásárolnak. Ezért várja megkülönböztetett érdeklődés a konferencia nyitó előadását, melyen Horváth Lilla, a műtárgy.com művészeti és partnerkapcsolati vezetője annak a friss kutatásnak az eredményeit ismerteti, melyet a cég a hazai műtárgyvásárlási szokásokról, döntési preferenciákról készített. Az előadás átfogó képet nyújt arról, hogy a hazai gyűjtők, műtárgyvásárlók milyen típusú műtárgyakat tulajdonolnak, milyen gyakran látogatják az elsődleges és másodlagos piac helyszíneit, hol vásárolnak, mely platformokon követik a műkincspiac aktualitásait, illetve melyek azok a tényezők, amelyeket szem előtt tartanak egy-egy műalkotás megvásárlásakor. A kutatás eredményeinek összefoglalóját a résztvevők kiadvány formájában is megkapják.

Ezt követően Magyarország egyik legismertebb műgyűjtője, dr. Antal Péter debreceni ügyvéd előadása következik, aki bemutatja kollekciójának kialakulását, fejlődését, ismerteti a gyűjteménykezelés feladatait és megosztja hallgatóival gyűjtői tevékenységének több évtizedes tapasztalataival. Mindezt Antal abban a tavaly megjelent könyvben is összefoglalta, melyben Bánó András kérdezte őt; a könyv a konferencia helyszínén is hozzáférhető lesz.

A „klasszikus kortárs” és a” kortárs” után mind gyakrabban találkozunk az „ultra-kortárs” fogalmával is, ami alatt az 1975 vagy ma már inkább az 1980 után született művészeket értik,

nagyjából lefedve az Y-generációnak is nevezett korosztályt. Sokan közülük rövid idő alatt szédületes karriert futottak be, felkeltve a gyűjtők szélesebb körének érdeklődését. Egy kerekasztal-beszélgetés arra keresi a választ, hogy mennyire váltotta be ígéreteit az „ultra-kortárs” szegmens, milyen sikereket ért el a magyar Y-generáció és milyen lehetőségek állnak a hazai fiatalok előtt. A Rieder Gábor művészettörténész-kurátor által moderált beszélgetés résztvevői Valkó Margit, a Kisterem galéria tulajdonosa, Vágó László műgyűjtő, a NEO Property Services vezérigazgatója és Vékony Délia művészettörténész, a Magyar Bankholding által a közelmúltban alapított HAB (Hungarian Art and Business) művészeti igazgatója lesznek.

A konferencia minden évben igyekszik kitekintést nyújtani a gyűjtés képzőművészeten kívüli területeire is, annál is inkább, mivel számos ilyen műfaj iránt dinamikusan bővül az érdeklődés. Míg tavaly az ékszerek és drágakövek kerültek a fókuszba, az idei témát az érmék és bankjegyek adják. Erről az izgalmas gyűjtési területről és a benne rejlő befektetési lehetőségekről az egyébként képzőművészeti gyűjteményéről is ismert Nudelman László numizmatikus, a hazai éremkereskedelem meghatározó szereplője beszél.

​A szívére hallgasson a gyűjtő vagy az eszére? Esztétikai és érzelmi megfontolások vezessék vagy a jó befektetés reménye? Teremthető-e egyensúly és ha igen, hogyan a különböző megközelítések között? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Befektetésből szenvedély - Képes a műtárgy arra, hogy racionális döntéseinket emocionális alapra helyezze? című kerekasztal-beszélgetés, melynek résztvevői​ – Hradszki László műgyűjtő, közgazdász, Nemes Péter, a Nemes Galéria tulajdonosa, ​Szecső Róbert műgyűjtő, hitelintézeti régióvezető és Tausz Ádám üzemgazdász, az Art and Antique, Füred Art Week, Budapest Contemporary vásárok alapítója – egyaránt az üzleti világból érkeztek a műkereskedelembe, de tevékenységüket átitatja a műtárgyak iránt érzett szenvedély. A beszélgetést Kollmann Szilvia, a műtárgy.com alapító-ügyvezetője, az Art Advisory Budapest vezető tanácsadója​ moderálja.

A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyűjtők körében jelentős érdeklődés mutatkozik a műtárgyvásárlást és értékesítést érintő adózási kérdések iránt. Idén a téma egy speciális szemszögből, A családi műgyűjtemény a vagyontervezés rendszerében - öröklés és adótervezés című előadásban kerül napirendre. A műtárgy gyűjteményünknek ugyanúgy végig kell gondolnunk a helyét és szerepét a magánvagyonunk rendszerében, mint a hagyományos befektetési eszközök esetében. Nem lehet azonban egy kalap alá venni a családi céget, a részvényportfóliót és a műkincseket. Az előadás keretében ezért dr. Illés István, az APELSO Wealth Management cégtársa mutatja be azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével biztosítani tudjuk a családi vagyonon belül a műgyűjtemény sorsát akár a halálunk utánra is, és esetlegesen még adóelőnyre is szert tehetünk a műtárgyak értékesítése vagy hasznosítása során.

A konferencia záró kerekasztala Ízlés, büdzsé, küldetéstudat - Kortárs művészet a belsőépítészeti tervezésben, enteriőrdizájnban címmel olyan kérdésekre keresi a választ, mint hogy találkozik-e, s ha igen, hogyan a kortárs képzőművészet és a belsőépítészet, a lakberendezés; nyitottak-e a kortárs képzőművészet iránt az otthonukat berendezők vagy a legkülönbözőbb enteriőröket kialakító szakemberek; nőtt-e a kortárs képzőművészeti alkotások aránya az otthonokban, és ha igen, ez kinek köszönhető; mi alapján választ képzőművészeti alkotást egy lakástulajdonos, és vajon tényleg szín alapján keres-e művet a belsőépítész; készült-e már gombhoz kabát, azaz műhöz enteriőr; mi az a collectible design és vajon itthon vannak-e már gyűjtői? A téma legérdekesebb vetületeit belsőépítészeti szakemberek, illetve műgyűjtők – Blaskó Nikolett, az ACG alapító ügyvezetője, Jakab Dóra belsőépítész és Reisz Ádám építész, CEO, Rapa architects, Mári Andrea, a CODE Showroom alapító-tulajdonosa és Rechnitzer Dóra műgyűjtő – segítenek feltárni, a moderátor Osvárt Judit, az ELLE Decoration magazin főszerkesztője, a Magyar Formatervezési Tanács tagja lesz.

A VIP-jegyet vásárlók az előadások és kerekasztalok után Művészet & Champagne címmel kóstoló keretében bepillanthatnak a Palmer & Co világába, majd exkluzív tárlatvezetésen vehetnek részt a Ludwig Múzeum Fordított tárgyak című időszaki kiállításán.

További információ és a program a www.mutargykonferencia.hu oldalon található.

