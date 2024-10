Egymillió dollár feletti ajánlatot várnak a híres falra ragasztott banánért

A művészeti világ ismét izgalomba jött Maurizio Cattelan "Comedian" című alkotása miatt, amely egy falra ragasztott banánból áll. Az eredetileg 2019-ben bemutatott mű ismét kalapács alá kerül, és a szakértők szerint akár egymillió dollár feletti áron is elkelhet - írja a Bloomberg

Cattelan műve 2019-ben az Art Basel Miami Beach-en debütált, ahol azonnal hatalmas figyelmet kapott. A galéria kénytelen volt eltávolítani a művet a túlzott érdeklődés miatt. A "Comedian" gyorsan a popkultúra részévé vált, mémek és utánzatok születtek belőle, hírességek posztoltak róla, és volt, aki végül el is fogyasztotta.

A műalkotásból eredetileg három példány készült, egyenként 120-150 ezer dolláros áron.

Az egyik a Guggenheim Múzeumba került, a másik kettő magángyűjtőkhöz. Most az egyik magántulajdonban lévő darab kerül kalapács alá, jelentősen magasabb áron.

David Galperin, a Sotheby's amerikai kontinens kortárs művészetért felelős vezetője szerint a mű becsült értéke 1-1,5 millió dollár között mozog.

Nemcsak az egyik legjelentősebb műalkotásról van szó, amelyet [Cattelan] valaha is készített, hanem az évszázad egyik legtöbbet emlegetett művéről is - nyilatkozta Galperin.

A művészeti értékek meghatározása mindig is összetett kérdés volt. Ahogy Picasso festményei vagy Michelangelo szobrai sem pusztán az alapanyaguk miatt értékesek, úgy Cattelan banánja is túlmutat fizikai valóján. A mű a művészeti piac abszurditására is reflektál, ami Galperin szerint különösen alkalmassá teszi a nyilvános árverésre.

A leendő vásárló egy eredetiségigazolást kap, amely tartalmazza a kiállítási utasításokat is. Emellett egy tekercs ragasztószalagot és egy banánt is mellékelnek a műhöz, bár ezek cserélhetők. A banán és a ragasztószalag szükség szerint cserélhető. Ez nem egy eredeti ragasztószalag és banán - magyarázta Galperin.

Az árverés előtt a "Comedian" világkörüli turnéra indul, többek között New York, London, Párizs és Tokió érintésével. Galperin szerint a mű iránt nemcsak hagyományos műgyűjtők érdeklődhetnek, hanem a szélesebb közönség is, köszönhetően annak, hogy a "Comedian" túllépett a művészeti világ határain.

