Kitört a bitcoin - Határ a csillagos ég?

Kedd éjszaka a bitcoin árfolyama áttörte a lélektani szempontból nagyon fontos 70 000 dolláros szintet, várhatóan pedig még a november 5-i amerikai elnökválasztás előtt új történelmi csúcsot fog elérni a kriptoeszköz árfolyama. Megnéztük, hogy mit mutatnak most a grafikonok, és azzal a kérdéssel is foglalkoztunk, hogy meddig emelkedhet még a bitcoin árfolyama.