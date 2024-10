Meglepetés a friss nyugdíjpénztári törvényjavaslatban: nem csak lakáscélra lehet kivenni a pénzt

Palkó István 2024. október 30. 12:24

A lakáscélú hitelek törlesztésén és más lakáscélokon túl a már felvett szabad felhasználású jelzáloghitelek törlesztésére is fel lehet használni az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat jövőre. Bővült a felújítási munkálatok köre az eredeti elképzeléshez képest, és kétszer is részletes tájékoztatást kapnak a pénztártagok a felhasználható egyenlegükről – derült ki a Parlament honlapján hivatalosan is megjelent törvényjavaslatból.