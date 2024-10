Eurizon: a piacok már tudják, ki nyeri az amerikai elnökválasztást?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management Hungary írását olvashatják:

"Az anyag írásakor pontosan egy hét van hátra az USA elnökválasztásig, és emiatt ezen időszak az ilyen kiélezett verseny esetében nem a nagy befektetési döntések ideje. Az eredménnyel kapcsolatos bizonytalanságnak emiatt ebben az esetben is a kockázatkerülést kéne erősítenie, ami csak részben valósul meg jelenleg. A piac a közvéleménykutatásokkal szemben ugyanis nem egy végsőkig kiélezett küzdelmet, hanem relevánsan nagyobb valószínűséggel Trump győzelmet áraz, ami leginkább a kötvények negatív teljesítményében mutatkozik meg. A részvénypiacok hétről hétre való csúcsdöntése viszont megállt az elmúlt héten, mivel ezen a fronton az óvatosabb megközelítésű kivárás okozta oldalazás figyelhető meg.

Az anyag terjedelme nem engedi meg, hogy az elnökválasztási kimenetek - a meghirdetett gazdaságpolitikai és politikai ígéretek nyomán - eszközosztályokra gyakorolt lehetséges hatásait mélyebben elemezzük, de mégis nagy vonalakban az a piaci konszenzus, hogy Trump győzelme kedvez a részvénynek és negatív a kötvényeknek, Harris győzelme viszont kötvénypozitív, miközben a részvénypiac a tervezett adóemelések és a szigorúbb szabályozás miatt rövidtávon negatívan reagálhat. Ez a leegyszerűsítés azonban csupán a „felszín”, mert a választási ígéretek gyakorlatba történő átültetése attól is függ, hogy milyen lesz a kongresszus két házának az összetétele, valamint például attól is, hogy Trump szankciós politikája csupán a kereskedelmi partnerekkel szembeni fenyegetés egy jobb alkupozíció reményében, vagy valós veszély. Ezek esetleges - akár a monetáris politikákra, akár a fejlődő térségre és Európára - tovagyűrűző hatásait is tovább lehetne elemezni, de mivel már a kiinduló pont is bizonytalan, így a bevezetőben említett bizonytalanság erősen rányomja a bélyegét a rövidtávú befektetési döntésekre (miközben az alapforgatókönyvünk a soft landinggel, a dezinflációval és a monetáris lazítással nem változott).

A rövidtávú taktikai döntésünk a portfólió összetételével kapcsolatban a vázolt bizonytalanságokat, a nagyobb valószínűséggel beárazott Trump győzelmet és az intakt alapforgatókönyvünket tükrözi, mivel nem változtatunk a portfólió súlyokon. A részvény súly azért nem változik, mert ahogy említettük, a részvénypiac már semleges, kiváró üzemmódban van, miközben várakozásunk szerint a hosszútáv továbbra is részvénypozitív. Megítélésünk szerint a kötvénypiac negatív pozícionáltsága túlzó, és a választási eredmények után nagyobb esélyt adunk a korábbi árazás visszatérésének, de újabb pozíciót a szintén létező, felfelé mutató kockázatok miatt jelenleg nem nyitunk."

