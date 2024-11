Megszólalt a neves pénzember: elkezdődött a pénzügyi rendszer összeomlása

Október 18-án végleg bezártak egy oklahomai bankot, arra hivatkozva, hogy a pénzintézet vélhetően hamis és megtévesztő banki nyilvántartásokat vezetett és különböző csalásokon keresztül igyekezte elfedni a tényt, hogy kimerült a bank tőkéje. Bár nem kapott különösebben nagy médianyilvánosságot az eset, van azonban egy hírhedt megmondóember, aki szerint ezzel az üggyel el is kezdődött a pénzügyi rendszer összeomlása.

Bő két hete pénteken történt, hogy

az amerikai First National Bank of Lindsay beszüntette működését,

miután az OCC (Office of the Comptroller of the Currency) megállapította, hogy az intézmény veszélyeztetett pénzügyi helyzetben van. Az oklahomai székhelyű First National Bankot azt követően zárták be, hogy az OCC

hamis és megtévesztő banki nyilvántartásokat és egyéb csalásra utaló információkat azonosított,

amelyek a bank tőkéjének kimerülésére engedtek következtetni” - közölte az ügynökség október 18-i közleményében.

Az OCC a pénzügyminisztérium alá tartozó iroda, amelynek feladata az összes amerikai nemzeti bank szabályozása és felügyelete, hogy biztosítsa azok biztonságos működését.

Az OCC megállapította, hogy a pénzintézet nem biztonságos és nem megbízható üzleti helyzetben van, és hogy a bank kevesebb eszközzel rendelkezett, mint amennyi kötelezettsége volt a hitelezőivel és másokkal szemben.

Ezt követően szólalt meg most a nagy megmondásairól híres (vagy inkább hírhedt) Robert Kiyosaki, aki azzal vált ismertté, hogy sikeresen előre jelezte a 2008-as, gazdasági válságot kirobbantó Lehmann-csődöt. A guru a tőle megszokott módon nem finomkodott az X-bejegyzésében - ritkán szalasztja el a lehetőséget, ha épp a pénzügyi rendszer instabilitásáról lehet értekezni. Egész pontosan úgy fogalmaz, hogy

Elkezdődött a bankok összeomlása. (...) Figyelem, a kötvények és a kereskedelmi ingatlanok következnek.

Banking crash has begun. Oklahoma bank shuts its doors. Watch out bonds and commercial real estate markets next to go. Take care {:url} — Robert (Kiyosaki) November 2, 2024

A nagy megmondásaitól hírhedt Kiyosaki véleményformálását persze érdemes egy jó nagy adag fenntartással kezelni, ugyanis viszonylag gyakran vízionál világégést, vagy közöl rendkívül elrugaszkodott célárakat a guru. Például tavaly október végén is közvetített egy, a mostani felütéshez hasonló, fajsúlyos üzenetet a követői felé, akkor úgy fogalmazott, hogy 2024-ben a világtörténelem legnagyobb összeomlása jön és szerinte jövőre (vagyis idén) nagyot fognak bukni azok a befektetők, akik a hagyományosabb szemléletet követve 60-40 százalékos kötvény-részvény portfóliót építenek ki. Előszeretettel fejezi ki nemtetszését a kötvénypiaccal és a hagyományos bankredszerrel szemben a guru, miközben a nemesfémeket és a bitcoint részesíti előnyben helyettük.

Ahogy azonban egy követője is felhívta rá a figyelmet egy nagyon beszédes grafikonnal:

KIYOSAKI MÁR 2011 ÓTA VÁRJA A KÖVETKEZŐ NAGY ÖSSZEOMLÁST, AZÓTA PEDIG MÁR SZÁMTALANSZOR JUTOTT ÚJ TÖRTÉNELMI CSÚCSRA AZ EGYIK LEGNAGYOBB AMERIKAI RÉSZVÉNYINDEX, AZ S&P 500.

Robert Kiyosaki múltbeli figyelmeztetései és az S&P 500 tőzsdeindex teljesítménye. Forrás: X

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ