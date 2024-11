Elárulták a pénzügyi véleményvezérek, hova kell most tenni a pénzt

A három befektetési szakértő, Bence Balázs, Solymári Dávid és Szendrei Ádám megosztották befektetési stratégiáikat és konkrét részvényjavaslataikat a Portfolio Investment Day 2024 konferencián. A szakértők konkrét részvényjavaslatai és meglátásai hasznos információkat nyújtottak a befektetők számára, de hangsúlyozták, hogy mindenki végezze el saját elemzését is a befektetési döntések előtt.

Bence Balázs, a Portfolio Csoport befektetési szolgáltatások igazgatója elmondta, hogy a hosszútávú befektetésekben hisz, 5-10 éves időtávon. 90 százalékban egyedi részvényekből áll a portfóliója, amely 63 egyedi részvényt tartalmaz. Szerinte potenciálisan jó lehetőségek vannak a luxusipari részvényekben, lítiumgyártó részvényekben, angolszász olajipari papírokban, egyes élelmiszeripari cégekben, például mezőgazdasági gépgyártók részvényeiben.

Sólyomi Dávid, a Falcon Method alapítója szintén hosszú távra fektet be, 10 év fölötti időtávban gondolkodik. Elmondta, hogy egy ideig 100 százalék részvénykitettsége volt, most azonban már állampapírt is tart. A járvány alatt a jelentős esés elszenvedő papírok közül a BlackRock-ban és az ingatlanpiaci Simon Property Groupban szerzett kitettséget.

A mostani piacon viszont úgy látja, hogy nehezebb lehetőségeket találni. Modellje alapján relatíve alacsonyak a várható hozamok most a részvénypiacon. Viszont potenciális célpontként említette többek között az Alphatbetet (Google), a Porschét, és az Estee Laudert

Szendrei Ádám, pénzügyi blogger "buy and hold" stratégiát követ, 20-30 éves időtávon tart részvényeket. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az eszközosztályok között diverzifikálni kell. Folyamatosan fektet be, részben indexkövető alapokba. Portfóliójában jelenleg a részvények 60 százalékot tesznek ki, az ingatlan 10 százalékot, míg a maradék kötvényből, bitcoinból, aranyból és különböző eszközökből áll.

Azt tanácsolta a befektetőknek, hogy piaci pánikban érdemes jó minőségű cégeket vásárolni.

Az utóbbi időben a lakáspiac felé is diverzifikált, de említette a Graphisoft Parkot, és a Diageo-t is, mint egyedi részvényeket.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ