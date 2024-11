Felrobbanhat jövőre a lakáspiac, meddig mehetnek az árak?

2025-ben közel 3000 milliárd forintnyi tőke- és kamatkifizetés terheli majd a magyar államkasszát, ebből 1800 milliárd forintot a prémium állampapírokra kell kifizetnie az államnak, aminek a java része jövő év első negyedévében lesz esedékes. Az egyik legnépszerűbb hazai állampapír, a PMÁP kamata alaposan visszaesik jövőre, nagy kérdés, hogy mi történik majd a közel 6500 milliárd forintnyi állománnyal. Nagy átalakulások várhatók tehát a hazai állampapírpiacon, kérdés, hogy a kiáramló megtakarítások hol találják meg a helyüket: erre keresték ma a választ az alapkezelői és ingatlanpiaci szakemberek a Portfolio Investment Day konferencián.

Merre tart a pénzeső?

Bánhalmi Gábor, a K&H Alapkezelő vezető stratégája elmondta, hogy az elmúlt időszakban megemelkedett hozamelvárások elkezdtek csökkenni, mivel a befektetők a reálhozamot figyelik. A kötvényekben ismét van fantázia, a hazai magyar állampapírokban is van jó beszálló - fogalmazott. A szakember a részvénypiacokkal kapcsolatban nem annyira optimista, mert szerinte sok pozitívum van beárazva. Kiemelte, hogy az USA-ban a republikánus kongresszusi többség kockázatot jelent, magasabb infláció, és magasabb kamatok jöhetnek, lassabb növekedéssel. Úgy véli, hogy a defenzív papírok, egészségügy, élelemiszeripar részvények jól teljesíthetően, illetve valószínűleg az AI-trade sem futott még ki.

Az állampapír piacról azt mondta, hogy a közelgő kamatfizetési ciklus után 40-50 százalék mehet vissza állampapírba, 20 százalék mehet egyéb eszközökbe (részvény, deviza), 10 százalék mehet közvetlen fogyasztásra, és durván 20 százalék mehet az ingatlanpiac felé.

Dézsi Tamás, az MBH Befektetési Bank befektetési banki üzletág vezérigazgató-helyettese úgy gondolja, hogy a magas hozamelvárásokon túl vagyunk. Azonban más eszközosztályokban bőven van kompenzáció. Szerinte egy átlag befektető inkább kerülje az egyedi részvényeket, és a befektetési alapokat vizsgálja meg. A kamatfizetések beindulásáról elmondta, hogy a nagy kérdés, hogy beindul-e az ingatlanpiac, és ennek mekkora elszívó hatása lesz.

Bízunk abban, hogy a hosszabb távú befektetések lesznek a nyerők, olyan portfóliók, amiben vannak részvények, kötvények és devizakitettség is

- mondta a szakértő.

Loncsák András, a VIG Alapkezelő befektetési igazgatója és igazgatósági tagja szerint a korábbi magas hozamszint egyszeri arbitrázs lehetőség volt, és nehéz volt olyan befektetési alapokat nyújtani, ami a magas állampapírhozammal versenyezni tudott. Most azonban megváltozott a helyzet, és az alulárazott részvényekben jó lehetőség lehet - kötvények továbbra is fontos szerepet játszanak, de mellettük a részvények és más eszközök is kellenek a megfelelő hozam eléréséhez. Az amerikai inflációkövető állampapírok és a közép-kelet-európai részvények is vonzó lehetőségnek tűnnek.

A kötvényekhez képest a részvénykockázati prémium extrém értékeket vett fel, az USA-ban jelenleg nulla közeli szinten van, míg a régióban extrém magas az elárazódás, a 9 százalékot is eléri, ami hosszabb távon jó lehetőségeket jelent - mondta Loncsák András. A régiós, olcsó eszöközökben a mai választásra reagálva is volt egy pozitív reakció, ez jele lehet a fordulatnak - mondta. Megemlítette az osztalékfizető részvényeket is, de figyelmeztetett, hogy a hazai small cap rali után az emelkedést inkább eladásra lehet érdemes felhasználni.

A szakértők kiemelték a befektetési alapok és a vegyes portfóliók előnyeit is az egyedi részvénykiválasztással szemben. Összességében óvatosságra és diverzifikációra intettek a jelenlegi bizonytalan piaci környezetben. A szakemberek ezen felül összeraktak az eseményen egy modellportfóliót a következő időszakra pozícionálva.

Robbanhatnak jövőre a lakásárak

Ingatlanpiaci kerekasztalbeszélgetéssel folytatódott a konferencia, ahol többek között arról beszélgettek a szakemberek, hogy akár százmilliárdok is érkezhetnek rövidesen az állampapírokból az ingatlanpiacra.

Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank vezető elemzője elmondta, hogy 5 és 10 éves távon is stabil befektetésnek bizonyult az ingatlan – kisebb nagyobb bukkanókat leszámítva -, ráadásul a lakosság fejében is aktívan él ez a megoldás, nem igazán várható itt trendfordulás. A szakember újlakás-pártinak mondja magát, ha a befektetésekről van szó, azt is a belső budapesti kerületekben, illetve a rozsdaövezetet emelte ki Valkó. A nagyobb trendeket tekintve a koronavírus 2020-22-ben látványosan újította a szemléletet és sokaknál előtérbe került a természet közelsége, ez valóban kedvezett a vidéki ingatlanoknak.

A szakember szerint a tavalyi kedvezőtlen évet követően idén ismét nőhet az adásvételek száma Magyarországon, kb. 130 ezer tranzkció jöhet – jövőre még nagyobb felpörgésre van kilátás, ami részben a szektor ciklikusságával is magyarázható.

Szerinte jövőre akár 150 ezer környékén is alakulhat a tranzakciók száma,

ez egy ideális piac lenne. A tranzakciószám növekedését kis időbeli késéssel követik le a lakásárak alakulása, ez pedig befolyásolja nyilvánvalóan az ingatlanbefektetés hozamát. A kiadással elérhető hozam jelenleg Budapesten 4 százalék körül van, ez a nettó hozam (adózás után, hitelfelvétel nélkül).

Szűcs Attila, az Ingatlanpáholy tulajdonosa elmondta, hogy az ingatlanbefektetés kockázatkerülő megoldásnak tekinthető szemben a részvényekkel szemben, egyszerűen szólva „az ingatlan mindig ott lesz”, legyen bármilyen háború a környezetünkben. A szakember jelenleg Budapesten vásárolna befektetési szándékkal ingatlant, ott is inkább a külső kerületek lehetnek izgalmasak, a 13-14. kerületek, illetve a 15-17. kerületek is jó megoldások. Ami a vidéki piacot, a kisebb falvakat illeti, Szűcs rámutatott, hogy sok budapesti választja a vidéki pihenési megoldásokat, akár az 500 fős településekről is beszélhetünk itt, ennek a COVID adott egy nagy löketet.

Szűcs szerint is növekedés jöhet jövőre a tranzakciók számában, szerinte inkább a 140 ezer adásvétel lehet majd a realitás, a nagy emelkedés a következő év elején jöhet, az Airbnb-korlátozás ellenére is. Ami az ingatlanárakat illeti, a szakember szerint

a mostani szintről is jöhet még egy 8-10 százalékos budapesti áremelkedés,

igaz, ez például Terézvárosban nem fog meglátszódni az Airbnb-ügy miatt.

