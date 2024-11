Győzött Donald Trump - Jöhet az ötössel kezdődő euró árfolyam?

A két elnökjelölt, Donald Trump és Kamala Harris gazdaságpolitikai, kereskedelempolitikai, külpolitikai elképzelései, az állam és a jegybank szerepével, társasági adózással vagy a tőkepiacok szabályozásával kapcsolatos tervei nagyban különböznek egymástól. A Portfolio Investment Day 2024 konferencián makrogazdasági és tőkepiaci elemzőkkel arra kerestük a választ, hogy milyen világ jön az új amerikai elnökkel, és mibe érdemes befektetni.

Milyen világ jön az amerikai elnökválasztás után?

Balog-Béki Márta, az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzője elmondta, hogy gazdasági szempontból nem volt olyan fontos a választás, mint amennyire poltikai vagy geopolitikai szempontból. Emlékeztetett, hogy Biden alatt több háború is elindult, ezek kezelése kulcsfontosságú lesz. Az viszont kérdéses, hogy a kampányígéretek mekkora része válik tényleges tettekké.

A Trump-féle gazdaságpolitika nagyjából háromszor akkora költségvetési deficittel járna, mint a demokrata program

- emelte ki Balog-Béki Márta. Az elemző szerint ez rövid távon élénkítheti a növekedést, de hosszabb távon kockázatokat hordoz.

A kereskedelempolitikában újabb vámháborúk jöhetnek, ami Európát is érzékenyen érintheti.

Európa nincs jó formában, strukturális problémákkal küzd

- mutatott rá Balogh-Béki Márta. Szerinte kulcskérdés lesz, hogy az EU képes lesz-e szorosabb integrációra a kihívások kezelése érdekében.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint várhatóan Trump alatt magasabb kamatszintre, és magasabb inflációra van kilátás, viszont fontos még migráció kérdése, és az adó- és vámpolitika. Az amerikai munkaerőpiac lassulni kezdett az elmúlt időszakban, viszont a migrációs politika a munkakínálat visszaesését jelentheti, ami egy ponton a növekedés szempontjából is veszélyes lehet. Eközben az adócsökkentés élénkítheti a növekedést, azonban a vámpolitika visszafogja azt - fogalmazott. Az amerikai gazdasági növekedést a legfelső 20 százalék húzza, az ő sérülékenységük lecsökkent Trump győzelmével – tette hozzá. A másik kérdés az amerikai adóssághelyzet kezelése: a valószínű vörös hullám esetén az adóssághalmot lehet görgetni, de egy ponton lehetetlen lesz bírni az adósságállomány növekedését, ami kockázatot jelenthet a dollárra. Viszont 2026 februárjában lejár Jerome Powell jelenlegi Fed-elnök mandátuma, és a Trump által kinevezett új Fed-elnök vezetésével a jegybank segíthet az adósághelyzet kezelésében.

A magyar gazdaságra és a forintra kitérve Balog-Béki Márta elmondta, hogy az elmúlt negyedévből érkezett 0,8 százalékos visszaesést mutató GDP-adat az eurózónában is gyengének számított. Szerinte kamatot kellene csökkentenie a jegybanknak, viszont a forint gyengülése jelentős inflációs kockázatot jelent, ami a következő negyedévekben a 4 százalékos szintet is veszélyeztetheti.

Virovácz Péter elmondta, hogy az ING Bank előrejelzése szerint 2025 közepére akár 0,98-as euró/dollár árfolyam is kialakulhat, aminek a forint árfolyamára is negatív hatása lehet.

Akkor nem arról fogunk beszélni, mikor kezdődhet hármassal, hanem mikor kezdődik ötössel az euró/forint árfolyam.

Éppen ezért az elemző szerint a jegybanknak nehéz feladata lesz az árfolyamstabilitás kezelésével, amire még egy lapáttal rátesz az induló kamatfizetési periódus a hazai állampapírpiacon. Szerinte kérdéses, hogyan fognak rezonálni a befektetők a forintárfolyam gyengülésével, illetve milyen pénzpiaci hatásai lesznek annak, ha a piaci szereplők nem forintos eszközök felé fordulnak.

A jövő év első fele masszív kockázatokat hordoz

- fogalmazott.

Mit várnak az elemzők?

A makrogazdasági kerekasztalt egy részvényelemzői panelbeszélgetés követte, a szakértők az amerikai elnökválasztás potenciális pénzpiaci hatásairól beszéltek: az volt a fókuszban, hogy mibe érdemes fektetni a választás után.

Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír vezető elemzőjének optimizmusa nem változott meg az elnökválasztást követően, főleg annak lehet első körben örülni, hogy már ma meglett a tiszta eredmény a tengerentúlon.

Az Eurózóna kilátásai nem a legjobbak a Trump-győzelem után, az amerikai gazdaság jövője azonban más lehet, a Russel 2000 indexet emelte ki a szakember, erre lehet például odafigyelni a választás után,

itt még nincs beárazva, hogy milyen pozitívumok érhetik a kis-közepes cégek szektorát.

Emellett a technológiai szektorban is lehet fantázia, hiszen a Kamala Harrissel potenciálisan érkező szabályozások kiárazódására lehet számítani. Emellett az AI-trade is izgalmas lehet a jövőben, illetve az olajiparban is alacsonyan vannak az árazások. Kicsit messzebb tekintve Cinkotai szerint az igazi kockázat elhárult a befektetők számára, ami maga a bizonytalanság volt, hogy nem lehet tudni, ki lesz az elnök Amerikában.

Debreczeni Csaba, a MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője rámutat, hogy az ilyen nagy súlyú gazdaságpolitikai események, mint egy választás, sokak szerint nagyon nagy jelentőséggel vannak a vállalatok jövőbeli teljesítményére,

holott ez nem feltétlenül igaz, a vállalatok tudnak alkalmazkodni a friss helyzetekhez,

a védővámok esetleges hangsúlyossá válása ellenére is.

Az USA-n belüli légitársaságok és a szintén belföldi telekommunikációs cégek is jól járhatnak Trumppal, legalábbis ez volt az elmélet a korábbi választásoknál, azonban pár hónapon belül ez nem feltétlenül igazolódott be. Jelenleg nagyon nagy volatilitásra van kilátás, ezen a héten hosszú távra nehéz lehet tervezni, de Debreczeni szerint is izgalmas lehet az olajipar és úgy alapvetően a fosszilisenergia-szektor, illetve a technológiai ipar és az AI-boom.

Minden, amit haza tud termelésként hozni Trump, az izgalmas lehetőség

– emeli ki.

Muhi Gergely, az Equilor vezető elemzője elmondta, hogy ő a hosszú távon olcsónak tűnő európai részvényekből építi fel a portfólióját, ezért az amerikai választás jelentősen nem befolyásolta a pozícióját – igaz, tart Muhi bitcoint is, szóval jól indult a szakértő reggele.

Az elemző szerint is az amerikai belső piacra termelő vállalatok lehetnek a választás nagy nyertesei, ezen belül az ipari és alapanyag szektorok az érdekesek (Industrials, Materials). Az energiaszektoron belül a kutatásra és kitermelésre fókuszáló vállalatoknak nem lesz talán kedvező a választás a vélhetően csökkenő olajárak miatt, azonban a Midstream szegmensben tevékenykedő cégek, például a csőhálózat-üzemeltetők nagyon jól járhatnak.

Az európai védelmi vállalatok is hosszú távon érdekesek lehetnek Trump győzelme miatt,

például a Rheinmetallra vagy a B L S Systems-re lehet itt gondolni.

A szakemberek arról is beszéltek a panelben, hogy a jelenlegi környezetben mik befolyásolják a választást követően a részvénypiaci kilátásokat, illetve azt is elárulták, hogy hogyan építenének fel egy modellportfóliót. Többek között a devizapiaci kilátásokról és az S&P 500-ról beszéltek itt az elemzők, illetve a lengyel piaci lehetőségekről és az aranyról is szó volt.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ