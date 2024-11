Izgalmas sztorik a magyar tőzsdén, új részvény érkezhet

A legizgalmasabb tőkepiaci sztorikkal foglalkoztunk a Portfolio Investment Day konferencián, többek között szó volt az amerikai elnökválasztásról, a globális kamatcsökkentésről, a fokozódó geopolitikai feszültségekről és a mindent elsöprő AI-őrületről. Adódnak a fontos kérdések: hogyan óvjuk a tőkénket, hogyan alakítsunk ki portfóliót, mibe tegyük a pénzünket? Mik a jó részvénysztorik a magyar tőzsdén?

Új cég jöhet a magyar tőzsdére - Mit kell tudni a Gránit Bankról?

Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója tartott előadást a Portfolio Investment Day konferencián. A vezető elmondta, hogy

ilyen közel soha nem volt a Gránit Bank a tőzsdére lépéshez,

bár pontos dátumot nem tudott mondani a vezető, azt viszont lehet tudni, hogy a Concorde lesz az árjegyző a bevezetés során. A pénzintézet üzleti stratégiájáról beszélt, többek között a technológiai fejlődésen alapuló digitális innovációkat és az ökológiai lábnyom csökkentését emelte ki.

A Gránit Bankcsoport ma már közel 3000 milliárd forint vagyont kezel, hangsúlyozza a vezető, a mérlegfőösszege pedig folyamatosan és fenntarthatóan növekszik, jelenleg 1400 milliárd forinton áll, a bank 2014 óta folyamatosan nyereséget termel, a hazai pénzintézetek közül jelenleg a legprofitálisabb bankról beszélünk, ha a tőkearányos megtérülést (ROE) tekintjük. A költség-bevétel aránya eközben rendkívül alacsony a banknak (34,5%), többek között ez is jelentősen növeli a vállalat fontosságát, de a működési költség és a mérlegfőösszeg aránya is kiemelkedően alacsony, ez a két mutató azt reprezentálja, hogy rendkívül nagy a bank hatékonysága.

A vezető ezt követően arról beszélt, hogy milyen receptre van ma szüksége egy pénzintézetnek, előadásában nagy fókuszt fektetett a digitális megoldásokra, mind az ügyfélszerzés, mind az ügyfélkiszolgálás terén.

A jövővel kapcsolatban így fogalmazott Hegedüs:

a Gránit bank a jövőben gyorsabban nőhet, mint a szektortársak.

A tőkearányos profit az elkövetkező időszakban a 30 százalékot közelítheti, az eredménytermelés tekintetében pedig 2033-ra 120 milliárd forintra lehet kilátás (adózott eredmény). Előadása végén a mesterséges intelligenciára is kitért a vezető, ezzel kapcsolatban osztott meg izgalmas fejleményeket.

Az UBM-sztori

Az UBM Csoport vezérigazgatója, Horváth Péter a Portfolio Investment Day 2024 konferencián ismertette a vállalat jelenlegi helyzetét és jövőbeli terveit. Az agrárszektorban tevékenykedő cég jelentős növekedést és nemzetközi terjeszkedést tűzött ki célul.

A vezérigazgató kiemelte:

Az UBM története hihetetlenül izgalmas, és a legnagyobb kalandok még előttünk állnak.

Az UBM Csoport főbb mutatói:

Éves árbevétel: 200 milliárd forint

Megmozgatott termény: 1,7 millió tonna évente

Gyártott mennyiség: 450-500 ezer tonna évente

Exportpiacok száma: 15 ország

Alkalmazottak száma: közel 400 fő

A cég jelen van Magyarországon kívül Szlovákiában, Romániában, Szerbiában, Ausztriában és Olaszországban is. Bár tőzsdei cég, tulajdonosai túlnyomórészt magyarok.

Az UBM stratégiájának fő elemei:

Nemzetközi terjeszkedés

Új piaci szegmensek felé nyitás

Aktív beruházási és akvizíciós politika

A működési vertikum növelése

Belső folyamatok folyamatos finomhangolása

Horváth Péter hangsúlyozta a mezőgazdaság innovatív jellegét, példaként említve a precíziós gazdálkodást és az állattenyésztésben elért fejlődést. Kiemelte, hogy az UBM az egyetlen aktív agrárszereplő a magyar tőzsdén.

A cég jelentős kutatás-fejlesztési tevékenységet folytat, együttműködve hazai és nemzetközi egyetemekkel. Az UBM célja, hogy megkerülhetetlen piaci szereplővé váljon nemcsak Magyarországon,

hanem regionális szinten is.

A vezérigazgató kitért az európai agrárszabályozás hatásaira is, amely lehetőséget teremt a kelet-közép-európai régió, különösen a Kárpát-medence és a Nyugat-Balkán számára az állattenyésztés és takarmányozás területén.

Az UBM jövőbeli tervei között szerepel a kazahsztáni terjeszkedés.

A cég november 26-án webináriumot tart, ahol részletesebben bemutatja terveit és lehetőségeit a potenciális befektetőknek.

Nagy izgalmak a magyar tőzsdén

A hazai részvénypiaci lehetőségekkel folytatódott a konferencia, egy panelbeszélgetés során keresték a legizgalmasabb sztorikat a vezetők.

Hadházy Tamás, a Pensum Group alapítója és igazgatóság tagja a vállalatával kapcsolatban kiemelte, hogy idén először fizetett osztalékot a Pensum, a legfrissebb gyorsjelentésből pedig kiderült, hogy az árbevétel és az üzemi eredmény is nagyot ugrott, részben a vendégmunkások nagy arányú beérkezésének köszönhetően. A tervekkel kapcsolatban a vezető elmondta, hogy továbbra is folytatják a nemzetközi terjeszkedést, terveznek új európai piacokon megjelenni, elsősorban akvizíciós stratégián keresztül, előbb-utóbb az Egyesült Királyságban is. Ehhez tőkebevonásra lesz szüksége a vállalatnak nagy valószínűséggel a jövőben, mind lakossági, mind intézményi befektetők szóba kerülhetnek.

Az éves osztalékfizetést meg szeretné tartani a cég, lehetőség szerint növelni is szeretnék ennek a mértékét.

Hankiss László, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese a tőzsdére lépéssel kapcsolatban nem árult el konkrétumot, a növekedés motorja a vállalatnál a digitalizáció, többek között ennek is köszönhetően a Gránit most az egyik leghatékonyabb bank Magyarországon. Ilyen közel még nem volt a bank a tőzsdéhez, az MNB-n is múlik persze, hogy mikor ad engedélyt; lakossági és intézményi vonalon is várnak új befektetőket a Gránitnál. A bank egy növekedési történet, de

2025-től akár osztalékfizetésre is sor kerülhet már,

hangsúlyozza Hankiss. Ami az árazást illeti: egy neobank számára rendkívül nagy növekedési és hatékonyságjavulási lehetőségek vannak, amik magasabb árazást is indokolhatnak majd a jövőben.

Janositz Balázs, az UBM vezérigazgató-helyettese rámutatott, hogy

a vállalat bevételének nagyobb része már exportból származik,

a nemzetközi jelenlét tehát nagyon hangsúlyos a cég számára, ráadásul az eladósodottsága is kifejezetten alacsony az UBM-nek. Akvizíciós folyamat indult nemrég Szerbiában, ez közel 10 százalékkal növelheti az országban a takarmány-kibocsátást, emeli ki a vezető. A cég sokat szeretne tenni a közkézhányad növelése érdekében, az expanzív növekedést ugyanis tőkével is kell támogatni, részvény-kötvénykibocsátást azonban most nem tervez az UBM.

Majzik Viktor, a Waberer's befektetői kapcsolattartója a céggel kapcsolatban elmondta, a vállalat egyre inkább régiós szinten gondolkozik, fontos megtalálni az együttműködést a szereplőkkel. Az elmúlt hónapokban aktívan fektetett be a Waberer’s, logisztikában és a biztosítások terén is. Előbbivel kapcsolatban kiemelte, hogy a vidéki Magyarországon nagyon komoly logisztikai központok alakulnak ki, amihez még nem épült ki az infrastruktúra,

ebben szeretne elsőként jelen lenni a Waberer’s, itt van komoly növekedési lehetőség (pl vasúti logisztika).

A lengyel, a szlovák és a cseh piacok lehetnek izgalmasak a jövőben, teszi hozzá az akvizíciós célokkal kapcsolatban Majzik. A következő 12 hónapban nem várható új tőkebevonás a Waberer’s-nél, teszi hozzá a szakember.

Címlapkép forrása: Portfolio

