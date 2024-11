Belenyúl a TBSZ szabályaiba a kormány, megszüntetnek egy sokak által kihasznált kiskaput

Felszámolják az indokolatlan előnyszerzés lehetőségét a tartós befektetési számlák feltörése esetén - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Az NGM közleménye emlékeztet, hogy a lakossági állampapírok iránti kereslet fokozása érdekében 2023. július 1-én hatályba lépett intézkedés alapján a magánszemélyeknek kamatjövedelmeik után 15 százalékos kamatadót (szja) valamint 13 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adót (a továbbiakban: „szocho”) kell fizetniük.

A kiterjesztett szochót olyan megtakarítási formák esetén kell megfizetni ahol keletkezik kamatjövedelem, ilyen eszköz például a látra szóló betét, a lekötött betét, a kamatadó alá eső értékpapírok és befektetési jegyek, a megtakarítási célú élet és nyugdíjbiztosítások.

A kormány céljaival összhangban azonban nem kell szochót fizetni az ingatlanalap befektetési jegyeiből származó kamatjövedelem után, valamint azon befektetésekből, illetve megtakarításokból származó kamatjövedelmek után sem, amelyek a szja törvény alapján kamatadó mentesek. Ilyenek többek között az állampapírok, a babakötvény valamint a tartós befektetési számlán (TBSZ) tartott eszközök.

A szabályozás bevezetése óta mind a TBSZ számlák számában, mind pedig az azon tartott megtakarítások összegében drasztikus növekedés volt megfigyelhető. Az intézkedés bevezetése óta a TBSZ számlák száma közel 100 ezerrel nőtt, ami mintegy 40 százalékos bővülésnek felel meg.

Ezzel mára a TBSZ számlák száma megközelítette a 360 ezer darabot, míg a számlákon tartott megtakarítások piaci értéke 2100 milliárd forintos emelkedést követően 5400 milliárd forint körül alakul.

A kormányzat piaci szereplőktől származó információk alapján megállapította, hogy a TBSZ számlák, illetve az azon elhelyezett megtakarítások látványos felfutása mögött a jogalkotói szándéktól eltérően jelentős részben az áll, hogy a befektetők szocho-fizetési kötelezettségüket elkerüljék.

A TBSZ számlákon keletkező nyereség ugyanis tartós befektetésből származó jövedelemnek minősül, nem pedig kamatjövedelemnek. Emiatt a megtakarítások idő előtti (5 éven belüli) feltörésével ugyan a befektetőknek személyi jövedelemadót kell fizetni a keletkező nyereség után, azonban szocho-fizetési kötelezettség ebben az esetben a jelenlegi szabályok alapján nem keletkezik.

Ez indokolatlan előnyt jelent azok számára, akik a szabályozás eredeti célját ki akarják játszani.

A kormány az igazságos helyzet megteremtése és az indokolatlan előny felszámolása érdekében az eredeti jogalkotói szándékot törvényi szinten erősíti meg.

Eszerint adókedvezmény, illetve adómentesség csak abban az esetben alkalmazható, amennyiben tartós befektetési számláikon a megtakarítók pénzügyi eszközeiket hosszú ideig, azaz legalább 3 illetve 5 évig tartják.

A folyamatban lévő szabálymódosítással a jogalkotó egyértelművé kívánja tenni, hogy a TBSZ számlákhoz csak akkor kapcsolódik teljes kedvezmény a szocho-fizetési kötelezettségre, ha az eredeti célnak megfelelően, nem pedig idő előtt kerül sor a számla feltörésére.

A szabályozásban ezért kikötésre kerül, hogy a tartós befektetésből származó jövedelem csak abban az esetben nem lesz alapja a szocho-fizetési kötelezettségnek, ha azután egyáltalán nem kell személyi jövedelemadót fizetni. Minden más esetben a TBSZ számláról kivett összegek után is szociális hozzájárulási adó fizetendő - írják.

Ahogyan arról korábban mi is írtunk, évek óta nem látott érdeklődés övezi a hosszú távú megtakarítási formákat itthon, az MNB statisztikái szerint a TBSZ- és NYESZ-számlák száma és a rajtuk lévő megtakarítás is meglódult. Érdekes adat, hogy a Portfolio gyűjtése szerint az Equilornál a legmagasabb az egy ügyfélre jutó TBSZ-vagyon közel 90 millió forinttal (egy ügyfélnek több TBSZ-számlája is lehet) az adatokat közlő szolgáltatók közül.

További érdekességként megnéztük azt is, hány ügyfélnek van 100 millió forintot meghaladó vagyona TBSZ-ben az egyes szolgáltatóknál. Amennyiben az ő számukat viszonyítjuk az adott szolgáltató teljes TBSZ-ügyfélszámához, azt kapjuk, hogy az Equilor Befektetési Zrt. ügyfelei között messze a legmagasabb azok aránya, akik jelentős pénzeket takarítanak meg ilyen formában.

Összesen 1331 ügyfélnek van a szolgáltatóknál 100 millió forint feletti TBSZ-vagyona.

