Mutatunk egy részvényt, ami nagyon jól járhat Trump győzelmével

Az elmúlt időszak feszült várakozása után eldőlt, hogy Donald Trump lesz az Egyesült Államok következő, 47. elnöke. A piaci szereplők meggyőződése, hogy Trump győzelme kedvezően hat majd a tőzsdékre, ha pedig megnézzük ígéreteit, akkor számtalan kedvező befektetési lehetőséget találunk. Ezek közül a lehetőségek közül mutatunk most egyet. Nézzük is meg, melyik lehet az a részvény, ami most nagyot profitálhat Trump győzelmén.