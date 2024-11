Ömlött a pénz a magyar kockázati- és magántőkepiacra

Portfolio 2024. november 08. 13:19

Megjelent a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA) az Ernst & Younggal közösen készített, 2024. első félévi statisztikai jelentése, amely szerint az egyesület befektető tagjai 2024 első félévében 40 tranzakció keretében összesen 32 271 millió forintot fektettek be 40 vállalkozásba, míg tavaly ugyanebben az időszakban 56 vállalkozásba fektettek be 11 375 milliót. Kiderül az is, hogy 2024 első félévben 81 683 millió forint értékben került sor magyarországi alapokba történő forrásbevonásra - közölte a HVCA.